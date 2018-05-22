İYİ Parti Adana milletvekili adayları açıklandı. İYİ Parti, 27. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. Eski Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu Diyarbakır’dan 1’inci sıradan aday olurken, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Mustafa Hakan Ünser ise Kırşehir’den 1'inci sıradan aday oldu.

Partiler bugün milletvekili listelerini YSK'ya teslim etti. YSK’ya gelen İYİ Parti heyeti de milletvekili listesini teslim etti. Buna göre en çok dikkat çeken iki isimden biri eski Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu Diyarbakır’dan 1’inci sıradan aday olurken, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Mustafa Hakan Ünser ise Kırşehir 1'inci sıradan aday oldu. Ayrıca, partinin Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Ankara 1’inci bölge 1’inci sıradan, partinin Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Nuhoğlu İstanbul 1’inci bölge 1’inci sıradan aday oldu. Ankara 2’inci bölge 1’inci sırada Şenol Bal, 3’üncü bölge 1’inci sırada Durmuş Yılmaz yer alırken, İstanbul 2’inci bölge 1’inci sırada Ümit Özdağ, 3’üncü bölge 1’inci sırada Ahat Andican yer aldı.

İYİ PARTİ ADANA MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

İYİ Parti'nin Adana milletvekili adayları merakla bekleniyordu. YSK'ya teslim edilen listeden sonra İYİ Parti Adana milletvekili adayları belli oldu. İşte o isimler...

1 İSMAİL KONCUK ÖĞRETMEN Eski Kamusen Genel Başkanı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı

2 MEHMET METANET ÇULHAOĞLU DİŞ HEKİMİ



3 ALİ AYDIN KARA HARP OKULU E. Tuğgeneral Balyoz mağduru

4 NİHAL AĞCA DANIŞMAN

5 RECAİ MERCİMEK SERBEST MESLEK



6 SİNEM ULUDAMAR İŞ KADINI



7 MEHMET SERTAÇ DURAK SERBEST MESLEK



8 VEDAT SABANCI MÜHENDİS



9 EREN ÖZER İŞ ADAMI



10 HAMZA GÜLTEKİN AVUKAT



11 ŞULE TÜDEŞ AKADEMİSYEN



12 ERCAN ATALAY DOKTOR



13 ALİ KABAKLI TARIM



14 SİBEL ÇAKMAK MÜŞAVİR



15 İLKER KILINÇ MÜHENDİS

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