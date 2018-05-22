İYİ Parti Ankara milletvekili adayları açıklandı. İYİ Parti, 27. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. Eski Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu Diyarbakır’dan 1’inci sıradan aday olurken, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Mustafa Hakan Ünser ise Kırşehir’den 1'inci sıradan aday oldu.

Partiler bugün milletvekili listelerini YSK'ya teslim etti. YSK’ya gelen İYİ Parti heyeti de milletvekili listesini teslim etti. Buna göre en çok dikkat çeken iki isimden biri eski Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu Diyarbakır’dan 1’inci sıradan aday olurken, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Mustafa Hakan Ünser ise Kırşehir 1'inci sıradan aday oldu. Ayrıca, partinin Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Ankara 1’inci bölge 1’inci sıradan, partinin Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Nuhoğlu İstanbul 1’inci bölge 1’inci sıradan aday oldu. Ankara 2’inci bölge 1’inci sırada Şenol Bal, 3’üncü bölge 1’inci sırada Durmuş Yılmaz yer alırken, İstanbul 2’inci bölge 1’inci sırada Ümit Özdağ, 3’üncü bölge 1’inci sırada Ahat Andican yer aldı.

İYİ PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

İYİ Parti'nin Ankara milletvekili adayları merakla bekleniyordu. YSK'ya teslim edilen listeden sonra İYİ Parti Ankara milletvekili adayları belli oldu. İşte o isimler...

1 KORAY AYDIN MÜHENDİS Eski Bayındırlık Bakanı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı



2 HALİL İBRAHİM ORAL İLAHİYATÇI



3 MESUT ÖZARSLAN İŞ ADAMI



4 AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU MÜHENDİS



5 MİNE BAŞ AVUKAT



6 YETKİN ÖZTÜRK İŞ ADAMI



7 KADRİYE ÜNLER AVUKAT



8 FEHMİ KANDEMİR İŞ ADAMI



9 BARIŞ DOĞAN YÖNETİCİ



10 ÇAĞLAR AY EKONOMİST



11 İHSAN KOÇAK SERBEST MESLEK



12 KENAN TÜRÜDÜ EKONOMİST



13 HATİCE KÜÇÜK ÖĞRETMEN



10 HAMZA GÜLTEKİN AVUKAT



11 ŞULE TÜDEŞ AKADEMİSYEN



12 ERCAN ATALAY DOKTOR



13 ALİ KABAKLI TARIM



14 SİBEL ÇAKMAK MÜŞAVİR



15 İLKER KILINÇ MÜHENDİS

ANKARA 2. BÖLGE İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ



1 ŞENOL BAL AKADEMİSYEN İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı



2 ERSÖNMEZ YARBAY SERBEST MESLEK



3 GÖKHAN BEKER YÖNETİCİ



4 FARUK KÖYLÜOĞLU İŞ ADAMI



5 HASAN SEYMEN AVUKAT



6 HEDİYE AKDERE POLİTİKACI



7 TUNCAY TEKAY İŞ ADAMI



8 HÜSEYİN ÖZLÜK EMEKLİ



9 BAHA CANKUT SARITAŞ AVUKAT

10 ÇİĞDEM BİNGÖL MEMUR



11 BARIŞ ÇALIŞKAN YÖNETİCİ

ANKARA 3. BÖLGE İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ



1 DURMUŞ YILMAZ BANKACI Eski Merkez Bankası Başkanı



2 AYHAN ALTINTAŞ AKADEMİSYEN Bilkent Ünv Elektronik Bölüm Başkanı



3 REŞAT ERDOĞAN İŞ ADAMI



4 TAMER KAYAALP İŞ ADAMI



5 AYŞE SUCU GAZETECİ



6 ÖMER KARAKAŞ İŞ ADAMI



7 HÜSEYİN ŞİMŞEK İŞ ADAMI



8 UMUTCAN GÜNERKAYA POLİTİKACI



9 AHMET CAN BUĞDAY YÖNETİCİ



10 BÜLENT GÜRSOY MÜHENDİS



11 ALİ IŞINER HAMŞİOĞLU AKADEMİSYEN



12 BERİL GÜMÜŞ AVUKAT

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