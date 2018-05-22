İYİ Parti Antalya milletvekili adayları açıklandı. İYİ Parti, 27. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. Eski Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu Diyarbakır’dan 1’inci sıradan aday olurken, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Mustafa Hakan Ünser ise Kırşehir’den 1'inci sıradan aday oldu.

Partiler bugün milletvekili listelerini YSK'ya teslim etti. YSK’ya gelen İYİ Parti heyeti de milletvekili listesini teslim etti. Buna göre en çok dikkat çeken iki isimden biri eski Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu Diyarbakır’dan 1’inci sıradan aday olurken, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Mustafa Hakan Ünser ise Kırşehir 1'inci sıradan aday oldu. Ayrıca, partinin Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Ankara 1’inci bölge 1’inci sıradan, partinin Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Nuhoğlu İstanbul 1’inci bölge 1’inci sıradan aday oldu. Ankara 2’inci bölge 1’inci sırada Şenol Bal, 3’üncü bölge 1’inci sırada Durmuş Yılmaz yer alırken, İstanbul 2’inci bölge 1’inci sırada Ümit Özdağ, 3’üncü bölge 1’inci sırada Ahat Andican yer aldı.

İYİ PARTİ ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

İYİ Parti'nin Antalya milletvekili adayları merakla bekleniyordu. YSK'ya teslim edilen listeden sonra İYİ Parti Antalya milletvekili adayları belli oldu. İşte o isimler...

1 FERİDUN BAHŞİ AVUKAT



2 HASAN SUBAŞI AVUKAT



3 TUBA VAROL ÇOKAL DOKTOR



4 FULYA YASEMİN İŞ KADINI



5 KADRİ LEVENT DİM AVUKAT



6 MUSA ERTUĞAN İŞ ADAMI



7 BÜNYAMİN SEÇME ÖĞRETMEN



8 NEŞE TOKER DOKTOR



9 MERYEM AYDOĞAN YÖNETİCİ



10 CAFER ÜNAL ÖĞRETMEN



11 CAHİT KOCABEYOĞLU ÖĞRETMEN



12 BİROL ÜSTEM ASKER



13 ÖNAL ÇAVUŞOĞLU KAMU ÇALIŞANI



14 ALPER TUNÇER İŞ ADAMI



15 YAKUP CEM ÇINAR İŞ ADAMI



16 LEYLİ KEMAL EBE-HEMŞİRE

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