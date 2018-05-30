İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim beyannamesini bugün açıklayacak. Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek beyanname tanıtım toplantısına, Ankaralı seçmenler davet edildi. Davetlerde, “İyilik hareketine güç ve gönül veren siz yol arkadaşlarımızı coşkumuza ortak olmaya bekliyoruz” denildi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre İYİ Parti’den yapılan açıklamada da seçim beyannamesinin “Milletle Sözleşme” adını taşıdığı belirtildi. Seçim beyannamesi toplantısı, bugün saat 11.00’de Ankara Spor Salonu’nda yapılacak.

Seçim vaatlerinin bir bölümünü daha önce duyuran Akşener, Türkiye Dayanışma Fonu adı altında bir fon kuracağını ve ilk etapta takipteki kredi borçlarını üstleneceğini açıklamıştı. Akşener borç silme planını şöyle açıklamıştı: “Bu fona, Türkiye Dayanışma Fonu adını verdik. Biz diyoruz ki ‘Borç kaderin değil, sileceğiz’. 30 Nisan 2018 tarihi itibarıyla borçları, bankalarca veya tüketici finansman şirketlerince yasal takibe ya da yakın takibe alınmış olan ve de borçları tahsilat şirketlerine satılmış olan 4.5 milyon vatandaşımızın tüketici kredisi, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından doğan borçlarını satın alacağız. Bu durumda olan borçlulardan, işsiz, emekli ya da asgari ücretle çalışanların borçlarının tamamını sileceğiz. Değil borcunu ödemek, evine ekmek, çocuğuna süt bile götürmekte zorlanan işsiz kardeşlerimizi, tam rahat edeceği yaşlarda borç krizi içinde debelenen emeklilerimizi bu yükten kurtarmak boynumuzun borcudur. Yine borçları bu durumda olan, düşük gelirle çalışan vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin borçlarının en az yüzde 80’ini, belirli kriterlere göre sileceğiz. Kalan borçları faizsiz 10 yıla kadar taksitle ödeyebilecekler. Ayrıca şehit ve gazi ailelerinin bu durumdaki tüm borçlarını sileceğiz. Vatan onlara çok şey borçludur. En azından bunu yapalım.”

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