İYİ Parti Bursa milletvekili adayları açıklandı. İYİ Parti, 27. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. Eski Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu Diyarbakır’dan 1’inci sıradan aday olurken, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Mustafa Hakan Ünser ise Kırşehir’den 1'inci sıradan aday oldu.

Partiler bugün milletvekili listelerini YSK'ya teslim etti. YSK’ya gelen İYİ Parti heyeti de milletvekili listesini teslim etti. Buna göre en çok dikkat çeken iki isimden biri eski Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu Diyarbakır’dan 1’inci sıradan aday olurken, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Mustafa Hakan Ünser ise Kırşehir 1'inci sıradan aday oldu. Ayrıca, partinin Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Ankara 1’inci bölge 1’inci sıradan, partinin Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Nuhoğlu İstanbul 1’inci bölge 1’inci sıradan aday oldu. Ankara 2’inci bölge 1’inci sırada Şenol Bal, 3’üncü bölge 1’inci sırada Durmuş Yılmaz yer alırken, İstanbul 2’inci bölge 1’inci sırada Ümit Özdağ, 3’üncü bölge 1’inci sırada Ahat Andican yer aldı.

İYİ PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

İYİ Parti'nin Bursa milletvekili adayları merakla bekleniyordu. YSK'ya teslim edilen listeden sonra İYİ Parti Bursa milletvekili adayları belli oldu. İşte o isimler...

BURSA 1. BÖLGE İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ



1 İSMAİL TATLIOĞLU AKADEMİSYEN Prof Dr. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü



2 SAMİ BİLGE SERBEST MESLEK



3 YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU ÖĞRETMEN



4 YÜKSEL YILMAZ İŞ ADAMI



5 ABDULLAH ALAGÖZ ÖĞRETMEN



6 SERMİN ÖZENSOY MÜHENDİS



7 ÜSTÜN TUNALIGİL İŞLETMECİ



8 ÖZGÜR ŞİMŞEK MÜHENDİS



9 AYHAN TAYFUR ÖĞRETMEN



10 MERVE ASA ÖĞRENCİ

BURSA 2. BÖLGE İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ



1 AHMET KAMİL EROZAN DİPLOMAT E. Büyükelçi

2 HASAN TOKTAŞ MÜHENDİS



3 ADNAN İSLAMOĞULLARI YAZAR



4 SERPİL ARSLANTÜRK GAZETECİ



5 ALİ EKBER CAN İŞLETMECİ



6 BETÜL BAYRAKTAR ORHAN İNSAN KAYNAKLARI



7 İSMAİL ŞENOL MÜŞAVİR



8 YAVUZ BÜLBÜL İŞ ADAMI



9 FAZLI SEYİS AVUKAT



10 ÖZGEHAN KOÇER ÖĞRENCİ

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