İYİ Parti'de tüzüğe 'ittifak' ayarı

İYİ Parti Kongresi’nde yapılan tüzük değişiklikleriyle Genel Başkan Meral Akşener’in yetkileri artırıldı. Parti tüzüğü, ittifakla seçime girilmesi durumunda başka partinin listesinden aday gösterilenlerin parti üyeliğinin düşmesini engelleyecek şekilde değiştirildi. Değişiklikle izinsiz başka partilerden aday olanların üyeliği düşecek.
KADINA GÜÇLÜ KOTA
Cinsiyet kotasının % 25 olarak öngörüldüğü madde değiştirildi. Milletvekilliği, yerel yönetimler ve teşkilatlarda kadınların % 25 temsili korundu. Ancak asıl ve yedek üye listelerinde kotaların ayrı ayrı hesaplanması kuralı geldi. Böylece kadınların yedek listelerde gösterilip kotanın delinmesi engellenecek.
GİZLİ OYLAMA
Kongrelerde divan başkanlığına birden çok aday çıkması durumunda seçimin gizli oyla yapılması kuralı kaldırıldı. Böyle bir durumda seçimin nasıl yapılacağına kurultay karar verecek.
MHP’DEN ÇIKAN DERS
Olağanüstü kurultay da, olağan kurultaylar gibi genel başkan ya da görevlendireceği kişi tarafından açılacak. Genel başkan olağanüstü kurultaya katılmamış veya kimseyi görevlendirmemişse kurultay çağrı heyetinin görevlendireceği kişi tarafından açı- lacak. Böylece MHP’de olağanüstü kurultay sürecinde çağrı heyetiyle kurultay toplayan muhalifler yeni partilerinde bu tür bir durumu da öngörerek düzenleme yapmış oldu. Genel Başkan’a, muhaliflerin çağrısıyla toplanacak bir kurultaya gitmeden, görevli göndererek kurultayı yönetme yetkisi verildi.
ÜÇ DÖNEM
Genel İdare Kurulu üyeleri arasından genel başkan tarafından seçilen Başkanlık Divanı üyeleri ile Genel Başkan üç dönemden fazla görev yapamayacak. Ancak, olağanüstü kurultay dönemleri “3 dönem” içinde sayılmayacak.
AKŞENER’E KADRO YETKİSİ
Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre; Genel Başkan’ın GİK üyeleri arasından Başkanlık Divanı üyelerini belirlemesi konusunda tüzükteki çelişki giderildi. Bu konuda tek yetkili Genel Başkan oldu. Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin GİK onayıyla atanması koşulu kaldırıldı. Tam yetki Genel Başkan’a verildi.
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