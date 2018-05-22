İYİ Parti Diyarbakır milletvekili adayları açıklandı. İYİ Parti, 27. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. Eski Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu Diyarbakır’dan 1’inci sıradan aday olurken, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Mustafa Hakan Ünser ise Kırşehir’den 1'inci sıradan aday oldu.

Partiler bugün milletvekili listelerini YSK'ya teslim etti. YSK’ya gelen İYİ Parti heyeti de milletvekili listesini teslim etti. Buna göre en çok dikkat çeken iki isimden biri eski Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu Diyarbakır’dan 1’inci sıradan aday olurken, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Mustafa Hakan Ünser ise Kırşehir 1'inci sıradan aday oldu. Ayrıca, partinin Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Ankara 1’inci bölge 1’inci sıradan, partinin Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Nuhoğlu İstanbul 1’inci bölge 1’inci sıradan aday oldu. Ankara 2’inci bölge 1’inci sırada Şenol Bal, 3’üncü bölge 1’inci sırada Durmuş Yılmaz yer alırken, İstanbul 2’inci bölge 1’inci sırada Ümit Özdağ, 3’üncü bölge 1’inci sırada Ahat Andican yer aldı.

İYİ PARTİ DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

İYİ Parti'nin Diyarbakır milletvekili adayları merakla bekleniyordu. YSK'ya teslim edilen listeden sonra İYİ Parti Diyarbakır milletvekili adayları belli oldu. İşte o isimler...

DİYARBAKIR 1 MEHMET SALİM ENSARİOĞLU POLİTİKACI Eski Devlet Bakanı



DİYARBAKIR 2 AHMET YİĞİT İŞ ADAMI



DİYARBAKIR 3 HANDAN KAÇMAZ İŞ KADINI

DİYARBAKIR 4 CEVDET DEMİR YÖNETİCİ



DİYARBAKIR 5 NAZIM KAYA İŞ ADAMI



DİYARBAKIR 6 FERHAT ALTINDAĞ ESANF



DİYARBAKIR 7 DOĞAN YONTÜRK İŞ ADAMI



DİYARBAKIR 8 ENGİN KONAKÇI KAMU ÇALIŞANI



DİYARBAKIR 9 NİHAT ARİF TEKİN



DİYARBAKIR 10 SELMA TANİN



DİYARBAKIR 11 ABDÜLBAKİ ÇAKMAK



DİYARBAKIR 12 ABDÜLKADİR ÇELEBİ

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