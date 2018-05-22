İYİ Parti Erzurum milletvekili adayları açıklandı. İYİ Parti, 27. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. Eski Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu Diyarbakır’dan 1’inci sıradan aday olurken, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Mustafa Hakan Ünser ise Kırşehir’den 1'inci sıradan aday oldu.

Partiler bugün milletvekili listelerini YSK'ya teslim etti. YSK’ya gelen İYİ Parti heyeti de milletvekili listesini teslim etti. Buna göre en çok dikkat çeken iki isimden biri eski Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu Diyarbakır’dan 1’inci sıradan aday olurken, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Mustafa Hakan Ünser ise Kırşehir 1'inci sıradan aday oldu. Ayrıca, partinin Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Ankara 1’inci bölge 1’inci sıradan, partinin Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Nuhoğlu İstanbul 1’inci bölge 1’inci sıradan aday oldu. Ankara 2’inci bölge 1’inci sırada Şenol Bal, 3’üncü bölge 1’inci sırada Durmuş Yılmaz yer alırken, İstanbul 2’inci bölge 1’inci sırada Ümit Özdağ, 3’üncü bölge 1’inci sırada Ahat Andican yer aldı.

İYİ PARTİ ERZURUM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

İYİ Parti'nin Erzurum milletvekili adayları merakla bekleniyordu. YSK'ya teslim edilen listeden sonra İYİ Parti Erzurum milletvekili adayları belli oldu. İşte o isimler...

ERZURUM 1 MUHAMMET NACİ CİNİSLİ İŞ ADAMI

ERZURUM 2 ZEKAİ KAYA SPORCU



ERZURUM 3 FATMA CANAN UÇAR ECZACI



ERZURUM 4 YILMAZ CEYRAN MÜHENDİS



ERZURUM 5 ALPASLAN KÜNİ EMEKLİ



ERZURUM 6 DENİZ SİNİCİ MÜHENDİS

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