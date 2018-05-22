İYİ Parti Gaziantep milletvekili adayları açıklandı. İYİ Parti, 27. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. Eski Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu Diyarbakır’dan 1’inci sıradan aday olurken, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Mustafa Hakan Ünser ise Kırşehir’den 1'inci sıradan aday oldu.

Partiler bugün milletvekili listelerini YSK'ya teslim etti. YSK’ya gelen İYİ Parti heyeti de milletvekili listesini teslim etti. Buna göre en çok dikkat çeken iki isimden biri eski Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu Diyarbakır’dan 1’inci sıradan aday olurken, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Mustafa Hakan Ünser ise Kırşehir 1'inci sıradan aday oldu. Ayrıca, partinin Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Ankara 1’inci bölge 1’inci sıradan, partinin Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Nuhoğlu İstanbul 1’inci bölge 1’inci sıradan aday oldu. Ankara 2’inci bölge 1’inci sırada Şenol Bal, 3’üncü bölge 1’inci sırada Durmuş Yılmaz yer alırken, İstanbul 2’inci bölge 1’inci sırada Ümit Özdağ, 3’üncü bölge 1’inci sırada Ahat Andican yer aldı.

İYİ PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

İYİ Parti'nin Gaziantep milletvekili adayları merakla bekleniyordu. YSK'ya teslim edilen listeden sonra İYİ Parti Gaziantep milletvekili adayları belli oldu. İşte o isimler...

GAZİANTEP 1 İMAM HÜSEYİN FİLİZ ÖĞRETİM ÜYESİ Prof Dr. E. Gaziantep Üniv. Rektörü



GAZİANTEP 2 MEHMET CAN TUĞSUZ YÖNETECİ



GAZİANTEP 3 CELAL YILDIRIM YÖNETİCİ



GAZİANTEP 4 MEHMET ÖMER ARPACIOĞLU AKADEMİSYEN Prof Dr. Gaziantep Ünv. Ortopedi ve Travmatoloji



GAZİANTEP 5 İSMET KILIÇ İŞLETMECİ



GAZİANTEP 6 İBRAHİM KESKİN AVUKAT



GAZİANTEP 7 LİNA OCAK İÇ MİMAR



GAZİANTEP 8 OĞUZ HOCAOĞLU AVUKAT



GAZİANTEP 9 SANEM KASAPSEÇKİN İSTATİSTİK



GAZİANTEP 10 İZETTİN ŞAHİN MÜHENDİS



GAZİANTEP 11 İLKER BAY MÜHENDİS



GAZİANTEP 12 CEREN SOYLU İŞ ADAMI



GAZİANTEP 13 ÜNVER BÜLENT GÖKSEVEN DOKTOR



GAZİANTEP 14 MEHMET ÇELİK MÜHENDİS

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