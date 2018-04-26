İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CNN TÜRK'te Gece Görüşü'ne özel açıklamalarda bulundu. "Akşener, Bir kez daha ifade etmek isterim ki, aziz milletimize verdiğimiz sözün gereği, İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı belli. Bugün de ifade ettim, biz sayın Abdullah Gül'ün bağımsız ya da bir partiden aday olmasını saygıyla karşılar ve demokratik yarışta bir renk olarak görürüz. Ancak cumhurbaşkanlığı seçimindeki tavrımız bellidir. Bunun dışında milletvekilliği seçimindeki ittifak iddia ve önerileri konusunda şunu belirtmek isterim ki, biz her tür seçeneğin içinde mutlaka Saadet Partisi'ni ararız. Bunun dışındaki formüller bizim için geçersiz olur." dedi.

Akşenerin açıklamasının devamı şu şekilde:

''Her iki parti liderinin de, milletvekilliği için, tekraren söylüyorum milletvekilliği seçimleri için geniş tabanlı bir ittifak önerisini de, partimizin gerekli kurullarında, alışılmışın ötesinde bir demokratik tavırla tartışıp değerlendireceğimizi ifade ettim.

Samimiyetle söylüyorum, Türk siyasetinin uzun süredir unuttuğu bir demokratik tavırla karar alıyoruz ve alacağız.

Bir kez daha ifade etmek isterim ki, aziz milletimize verdiğimiz sözün gereği, İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı belli.

Bugün de ifade ettim, biz sayın Abdullah Gül'ün bağımsız ya da bir partiden aday olmasını saygıyla karşılar ve demokratik yarışta bir renk olarak görürüz. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimindeki tavrımız bellidir..

Bunun dışında milletvekilliği seçimindeki ittifak iddia ve önerileri konusunda şunu belirtmek isterim ki, biz her tür seçeneğin içinde mutlaka Saadet Partisi'ni ararız. Bunun dışındaki formüller bizim için geçersiz olur.''

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