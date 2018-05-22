İYİ Parti İstanbul milletvekili adayları açıklandı. İYİ Parti, 27. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. Eski Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu Diyarbakır’dan 1’inci sıradan aday olurken, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Mustafa Hakan Ünser ise Kırşehir’den 1'inci sıradan aday oldu.
Partiler bugün milletvekili listelerini YSK'ya teslim etti. YSK’ya gelen İYİ Parti heyeti de milletvekili listesini teslim etti. Buna göre en çok dikkat çeken iki isimden biri eski Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu Diyarbakır’dan 1’inci sıradan aday olurken, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Mustafa Hakan Ünser ise Kırşehir 1'inci sıradan aday oldu. Ayrıca, partinin Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Ankara 1’inci bölge 1’inci sıradan, partinin Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Nuhoğlu İstanbul 1’inci bölge 1’inci sıradan aday oldu. Ankara 2’inci bölge 1’inci sırada Şenol Bal, 3’üncü bölge 1’inci sırada Durmuş Yılmaz yer alırken, İstanbul 2’inci bölge 1’inci sırada Ümit Özdağ, 3’üncü bölge 1’inci sırada Ahat Andican yer aldı.
İYİ PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
İYİ Parti'nin İstanbul milletvekili adayları merakla bekleniyordu. YSK'ya teslim edilen listeden sonra İYİ Parti İstanbul milletvekili adayları belli oldu. İşte o isimler...
İSTANBUL 1. BÖLGE İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
İSTANBUL-1 1 HAYRETTİN NUHOĞLU MÜHENDİS İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı
İSTANBUL-1 2 AHMET ÇELİK İŞ ADAMI Yeniçağ Gazetesi İmtiyaz sahibi
İSTANBUL-1 3 YAVUZ AĞIRALİOĞLU İŞ ADAMI
İSTANBUL-1 4 MERAL ALEMDAR AVUKAT
İSTANBUL-1 5 YÜCEL COŞKUN YÖNETİCİ
İSTANBUL-1 6 ONUR AYDIN YÖNETİCİ Sinema Yönetmeni
İSTANBUL-1 7 MUSTAFA VEYSEL GÜLDOĞAN AVUKAT
İSTANBUL-1 8 EMİNE KÜÇÜKALİ MİMAR
İSTANBUL-1 9 ADİL ERKOÇ AVUKAT
İSTANBUL-1 10 ARİF TEVETOĞLU EKONOMİST
İSTANBUL-1 11 DURSUN ÇOLAK İŞ ADAMI
İSTANBUL-1 12 SULTAN NESLİHAN SEVEN MÜHENDİS
İSTANBUL-1 13 OĞUZ SARUL İŞ ADAMI
İSTANBUL-1 14 MİTHAT BORA BULUT MÜHENDİS
İSTANBUL-1 15 NAZLI ASPAY CEBECİ SOSYAL BİLİMCİ
İSTANBUL-1 16 OKTAY ERÇAKAR İŞ ADAMI
İSTANBUL-1 17 ŞENTÜRK DEMİRAL EMEKLİ
İSTANBUL-1 18 FUAT ONBAŞILI MÜHENDİS
İSTANBUL-1 19 KUBİLAY PEYİK AVUKAT
İSTANBUL-1 20 HİLAL TUNCER MÜHENDİS
İSTANBUL-1 21 UFUK ÜNAL DANIŞMAN
İSTANBUL-1 22 SAYGIN ÖZYILDIRIM YÖNETİCİ
İSTANBUL-1 23 MEHMET ALİ ÖZDEMİR İŞLETMECİ
İSTANBUL-1 24 SEVGİ ŞAHİN MİMAR
İSTANBUL-1 25 BARIŞ TAVLAŞOĞLU MÜHENDİS
İSTANBUL-1 26 TUBA ALAYLI İŞ KADINI
İSTANBUL-1 27 AYSEL KIRALİ MÜHENDİS
İSTANBUL-1 28 YELDA GARGUN PİLOT
İSTANBUL-1 29 MURAT AĞIREL İŞADAMI
İSTANBUL-1 30 ONUR HANLIOĞLU YÖNETİCİ
İSTANBUL-1 31 ÖNDER FARUK PARMAK YÖNETİCİ
İSTANBUL-1 32 BÜLENT ASLAN İŞ ADAMI
İSTANBUL-1 33 YÜKSEL KARAÇAM YÖNETİCİ
İSTANBUL-1 34 YÜKSEL BAT AVUKAT
İSTANBUL-1 35 CANER YILMAZ SERBEST MESLEK
İSTANBUL 2. BÖLGE İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
İSTANBUL-2 1 ÜMİT ÖZDAĞ AKADEMİSYEN Prof. Dr 21.yy Enstitüsü Başkanı, Milletvekili, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı
İSTANBUL-2 2 FATİH MEHMET ŞEKER AKADEMİSYEN Doç. Dr. Felsefe - İlahiyat - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı
İSTANBUL-2 3 ÖZCAN PEHLİVANOĞLU AVUKAT
İSTANBUL-2 4 İLAY AKSOY EĞİTMEN
İSTANBUL-2 5 COŞKUN YILDIRIM MÜHENDİS
İSTANBUL-2 6 MEHMET ASLAN SANATÇI
İSTANBUL-2 7 BİNNUR KARADAĞLI İŞ KADINI
İSTANBUL-2 8 ALİ DİNÇER ÇOLAK İŞ ADAMI
İSTANBUL-2 9 VEDAT YENERER GAZETECİ
İSTANBUL-2 10 ABDULLAH İLKER SUNGUR AVUKAT
İSTANBUL-2 11 NURİ YILMAZ MİMAR
İSTANBUL-2 12 CEMİLE ALBAŞ DENETÇİ
İSTANBUL-2 13 RÜSTEM FIRAT İŞ ADAMI
İSTANBUL-2 14 AYCAN GÜLEÇLİLER İŞ KADINI
İSTANBUL-2 15 SEMİH İLHAN SÖYLEMEZOĞLU YÖNETİCİ
İSTANBUL-2 16 GÖKHAN KARGI İŞ ADAMI
İSTANBUL-2 17 ALİ AKER İŞ ADAMI
İSTANBUL-2 18 ERTAN VAROL YÖNETİCİ
İSTANBUL-2 19 MUAMMER DEMİRCİ İŞ ADAMI
İSTANBUL-2 20 HÜSEYİN ÖNDEŞ KAMU ÇALIŞANI
İSTANBUL-2 21 YAŞAR KIZILKUM DENETÇİ
İSTANBUL-2 22 BURÇİN GÖKÇE YÖNETİCİ
İSTANBUL-2 23 ÖMER LÜTFÜ ÖZENÇ MÜFETTİŞ
İSTANBUL-2 24 FİSUN MEHLİKA TOCA AVUKAT
İSTANBUL-2 25 MUSTAFA AKAY İŞ ADAMI
İSTANBUL-2 26 AYDIN EGEMEN AVUKAT
İSTANBUL-2 27 MUSTAFA YAZICI MÜHENDİS
İSTANBUL-2 28 UĞUR ŞEFİK BEKDEMİR İŞ ADAMI
İSTANBUL 3. BÖLGE İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
İSTANBUL-3 1 AHAT ANDİCAN AKADEMİSYEN Prof. Dr. Eski Devlet Bakanı
İSTANBUL-3 2 ÜMİT BEYAZ İŞ ADAMI
İSTANBUL-3 3 HAYATİ ARKAZ DOKTOR
İSTANBUL-3 4 MELTEM ÜNAL ERZEN AKADEMİSYEN Doç. Dr. İletişim
İSTANBUL-3 5 KEMAL NİZİPLİOĞLU İŞ ADAMI
İSTANBUL-3 6 HÜSEYİN ÜLGER İŞ ADAMI
İSTANBUL-3 7 ÖZDEMİR POLAT İŞ ADAMI
İSTANBUL-3 8 ELMAS GRAĞOS İŞ KADINI
İSTANBUL-3 9 AYHAN BÖLÜKBAŞI YÖNETİCİ
İSTANBUL-3 10 İSKENDER DURİÇ İŞ ADAMI
İSTANBUL-3 11 MERRİN HASİPOĞLU İŞ KADINI
İSTANBUL-3 12 CELAL KARAPINAR İŞ ADAMI
İSTANBUL-3 13 SUAT SARI YÖNETİCİ
İSTANBUL-3 14 ZEKİ BULGAN AVUKAT
İSTANBUL-3 15 OSMAN ERUSTA AVUKAT
İSTANBUL-3 16 EVRİM TOK SANATÇI
İSTANBUL-3 17 MERYEM GÖKTAŞ TANRIVERDİ İŞ KADINI
İSTANBUL-3 18 MUSTAFA BİLGİLİ YÖNETİCİ
İSTANBUL-3 19 MEHMET PÜTÜN DOKTOR
İSTANBUL-3 20 RUHİYE AYLA DEMİR ECZACI
İSTANBUL-3 21 MURAT TOLGAR ERDOĞMUŞ AVUKAT
İSTANBUL-3 22 ZİHNİYE GÜRKAN EMEKLİ
İSTANBUL-3 23 ALİ HAYDAR GÜVEN İŞ KADINI
İSTANBUL-3 24 MELİHA APAYDIN ÖĞRETMEN
İSTANBUL-3 25 SİBEL KAYA YÖNETİCİ
İSTANBUL-3 26 TAYFUN SİLİVRİ MÜHENDİS
İSTANBUL-3 27 MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ EĞİTMEN
İSTANBUL-3 28 NAZMİYE İZGİN KAMU ÇALIŞANI
İSTANBUL-3 29 KÜRŞAT ÖZER AKADEMİSYEN
İSTANBUL-3 30 YUSUF YAVUZCAN SERBEST MESLEK
İSTANBUL-3 31 MURAT KUDRET ÖĞRERMEN
İSTANBUL-3 32 ARDIL AKIL GRAFİKER
İSTANBUL-3 33 SEZER ÖZSOY YATIRIM UZMANI
İSTANBUL-3 34 HAKAN AKSU İŞ ADAMI
İSTANBUL-3 35 PENBE BOLAT İŞLETMECİ
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