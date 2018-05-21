İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in başdanışmanı, merhum Türk halk ozanı Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, İzmir birinci bölge 4'üncü sıradan aday gösterildi.



Listede, birinci bölgenin ilk sırasında Dursun Müsavat Dervişoğlu yer alırken, ikinci bölge 1'inci sırada ise İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray aday gösterildi.



İYİ Parti'nin İzmir adayları arasında tanıdık simalar yer aldı. Milliyet Gazetesi Yazarı Gazeteci Mehmet Tezkan, İzmir ikinci bölge 3'üncü sırada yer aldı. Demokrat Partili isimler de İYİ Parti listelerinden aday gösterildi. DP İzmir İl eski Başkanı Metin Dökmeciler ikinci bölge 6'ncı sıradan aday olurken, yine il eski başkanı Osman Varol da birinci bölge 6'ncı sıradan İYİ Parti milletvekili adayı oldu. 18 Aralık 2002'de silahlı saldırı sonucu öldürülen tarihçi yazar Necip Hablemitoğlu'nun eşi Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu da İzmir ikinci bölge 3'üncü sıradan aday gösterildi.



İYİ Parti'nin İzmir adayları şu şekilde:



BİRİNCİ BÖLGE ADAYLARI



Dursun Müsavat Dervişoğlu



Yıldırım Ulupınar



Mehmet Tezkan



Çiğdem Özer



Osman Ertürk Özel



Osman Varol



Bülent Kırılmaz



Serap Özöktem



Ülkü Doğan



Hüseyin Hakan Işık



Burcu Bostancıoğlu



İbrahim Dönertaş



Kadir Gürel



Gizem Albaş



İKİNCİ BÖLGE ADAYLARI



Aytun Çıray



Mustafa Kerpişci



Şengül Hablemitoğlu



Hüsmen Kırkpınar



Behice Yıldız Ünsal



Metin Dökmeciler



Anıl Selek



Nadir Gergin



İlker Gül



Salih Atakan Duran



Hayrı Köseoğlu



Ülkü Doğan



Murat Cem Özdemir

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