İYİ Parti İzmir milletvekili adayları açıklandı. İYİ Parti, 27. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. Eski Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu Diyarbakır’dan 1’inci sıradan aday olurken, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Mustafa Hakan Ünser ise Kırşehir’den 1'inci sıradan aday oldu.

Partiler bugün milletvekili listelerini YSK'ya teslim etti. YSK’ya gelen İYİ Parti heyeti de milletvekili listesini teslim etti. Buna göre en çok dikkat çeken iki isimden biri eski Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu Diyarbakır’dan 1’inci sıradan aday olurken, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Mustafa Hakan Ünser ise Kırşehir 1'inci sıradan aday oldu. Ayrıca, partinin Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Ankara 1’inci bölge 1’inci sıradan, partinin Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Nuhoğlu İstanbul 1’inci bölge 1’inci sıradan aday oldu. Ankara 2’inci bölge 1’inci sırada Şenol Bal, 3’üncü bölge 1’inci sırada Durmuş Yılmaz yer alırken, İstanbul 2’inci bölge 1’inci sırada Ümit Özdağ, 3’üncü bölge 1’inci sırada Ahat Andican yer aldı.

İYİ PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

İYİ Parti'nin İzmir milletvekili adayları merakla bekleniyordu. YSK'ya teslim edilen listeden sonra İYİ Parti İzmir milletvekili adayları belli oldu. İşte o isimler...

İZMİR-1 1 DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU



İZMİR-1 2 YILDIRIM ULUPINAR



İZMİR-1 3 MEHMET TEZKAN



İZMİR-1 4 ÇİĞDEM ÖZER



İZMİR-1 5 OSMAN ERTÜRK ÖZEL



İZMİR-1 6 OSMAN VAROL



İZMİR-1 7 BÜLENT KIRILMAZ



İZMİR-1 8 SERAP ÖZÖKTEM



İZMİR-1 9 ÜLKÜ DOĞAN



İZMİR-1 10 HÜSEYİN HAKAN IŞIK



İZMİR-1 11 BURCU BOSTANCIOĞLU



İZMİR-1 12 İBRAHİM DÖNERTAŞ



İZMİR-1 13 KADİR GÜREL



İZMİR-1 14 GİZEM ALBAŞ

İYİ PARTİ İZMİR İKİNCİ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

İZMİR-2 1 AYTUN ÇIRAY



İZMİR-2 2 MUSTAFA KERPİŞCİ



İZMİR-2 3 ŞENGÜL HABLEMİTOĞLU



İZMİR-2 4 HÜSMEN KIRKPINAR



İZMİR-2 5 BEHİCE YILDIZ ÜNSAL



İZMİR-2 6 METİN DÖKMECİLER



İZMİR-2 7 ANIL SELEK



İZMİR-2 8 NADİR GERGİN



İZMİR-2 9 İLKER GÜL



İZMİR-2 10 SALİH ATAKAN DURAN



İZMİR-2 11 HAYRI KÖSEOĞLU



İZMİR-2 12 ÜLKÜ DOĞAN



İZMİR-2 13 MURAT CEM ÖZDEMİR



İZMİR-2 14 PELİN YETKİN YAZICI

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