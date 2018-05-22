İYİ Parti Konya milletvekili adayları açıklandı. İYİ Parti, 27. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. Eski Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu Diyarbakır’dan 1’inci sıradan aday olurken, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Mustafa Hakan Ünser ise Kırşehir’den 1'inci sıradan aday oldu.

Partiler bugün milletvekili listelerini YSK'ya teslim etti. YSK’ya gelen İYİ Parti heyeti de milletvekili listesini teslim etti. Buna göre en çok dikkat çeken iki isimden biri eski Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu Diyarbakır’dan 1’inci sıradan aday olurken, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Mustafa Hakan Ünser ise Kırşehir 1'inci sıradan aday oldu. Ayrıca, partinin Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Ankara 1’inci bölge 1’inci sıradan, partinin Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Nuhoğlu İstanbul 1’inci bölge 1’inci sıradan aday oldu. Ankara 2’inci bölge 1’inci sırada Şenol Bal, 3’üncü bölge 1’inci sırada Durmuş Yılmaz yer alırken, İstanbul 2’inci bölge 1’inci sırada Ümit Özdağ, 3’üncü bölge 1’inci sırada Ahat Andican yer aldı.

İYİ PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

İYİ Parti'nin Konya milletvekili adayları merakla bekleniyordu. YSK'ya teslim edilen listeden sonra İYİ Parti Konya milletvekili adayları belli oldu. İşte o isimler...

KONYA 1 FAHRETTİN YOKUŞ MÜŞAVİR Türk Eğitimsen Genel Başkanı



KONYA 2 ORHAN TULUKÇU AVUKAT



KONYA 3 SEVİL SARGIN AKADEMİSYEN Prof. Dr. Marmara Ünv.



KONYA 4 MEHMET İLKER YİĞİT DİŞ HEKİMİ



KONYA 5 ŞAKİR BERBER AKADEMİSYEN



KONYA 6 SÜLEYMAN ŞENOL ECZACI



KONYA 7 GÖKHAN TOZOĞLU AVUKAT



KONYA 8 OSMAN FEDAİ EĞİTMEN



KONYA 9 MUSTAFA RIDVAN PEKER DANIŞMAN



KONYA 10 NAZMİ SIRIT MİMAR



KONYA 11 RANA ERARSLAN AVUKAT



KONYA 12 MEHMET ALİ ÖNAL DOKTOR



KONYA 13 NAZAN KAYA DOKTOR



KONYA 14 HULUSİ KOÇAK DENETÇİ



KONYA 15 FARUK ÇÖKLÜ MÜHENDİS

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