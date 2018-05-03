Siyaset gündeminde görüşme trafiği hız kesmiyor. 4'lü ittifak anlaşmasına varan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti yarın protokol imzalayacak.

Görüşme öncesi Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'ı ziyaret etti. Uysal görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Akşener'in adaylığını hayırlı olması, iyi olması temennisiyle destekleme kararı almış bulunuyoruz" dedi.

Demokrat Parti'nin ittifak içinde nasıl yer alacağı merak ediliyor. Habertürk TV'nin aktardığı bilgilere göre, Demokrat Parti diğer partiler gibi seçime logosuyla girecek. Ancak Genel BaşkanUysal ve birkaç partili İYİ Parti listesinden aday olacak.

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