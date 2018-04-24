Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmek üzere İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldi. Görüme saat 10.30 sularında başladı.

Akşener ile Karamollaoğlu arasındaki görüşmede ittifak ve cumhurbaşkanı adayları değerlendirilecek.

Görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapılması bekleniyor.

Habertürk TV'den Pınar Tatlıbaş'ın aktardığına göre; Karamollaoğlu ve heyeti İYİ Parti Genel Merkezi'nde alkışlarla karşılandı. Heyetlerin görüşmesinin ardından ikilinin başbaşa da görüşmesi bekleniyor.

Karamollaoğlu, yarın Abdullah Gül'ü ziyaret edecek.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER