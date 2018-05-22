İYİ Parti Mersin milletvekili adayları açıklandı. İYİ Parti, 27. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. Eski Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu Diyarbakır’dan 1’inci sıradan aday olurken, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Mustafa Hakan Ünser ise Kırşehir’den 1'inci sıradan aday oldu.

Partiler bugün milletvekili listelerini YSK'ya teslim etti. YSK’ya gelen İYİ Parti heyeti de milletvekili listesini teslim etti. Buna göre en çok dikkat çeken iki isimden biri eski Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu Diyarbakır’dan 1’inci sıradan aday olurken, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Mustafa Hakan Ünser ise Kırşehir 1'inci sıradan aday oldu. Ayrıca, partinin Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Ankara 1’inci bölge 1’inci sıradan, partinin Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Nuhoğlu İstanbul 1’inci bölge 1’inci sıradan aday oldu. Ankara 2’inci bölge 1’inci sırada Şenol Bal, 3’üncü bölge 1’inci sırada Durmuş Yılmaz yer alırken, İstanbul 2’inci bölge 1’inci sırada Ümit Özdağ, 3’üncü bölge 1’inci sırada Ahat Andican yer aldı.

İYİ PARTİ MERSİN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

İYİ Parti'nin Mersin milletvekili adayları merakla bekleniyordu. YSK'ya teslim edilen listeden sonra İYİ Parti Mersin milletvekili adayları belli oldu. İşte o isimler...

MERSİN 1 BEHİÇ ÇELİK YÖNETİCİ Eski Vali



MERSİN 2 ZEKİ HAKAN SIDALI İŞ ADAMI



MERSİN 3 ÖZER ÖZEL İŞ ADAMI



MERSİN 4 ÜLKÜ SİNCAR İŞ KADINI



MERSİN 5 VOLKAN ALKAN AVUKAT



MERSİN 6 HASAN DOYDU AVUKAT

MERSİN 7 OSMAN YILMAZ YÖNETİCİ



MERSİN 8 ÜLKÜ CENGİZ MÜTEAHHİT



MERSİN 9 SÜLEYMAN ÇETİN MİMAR



MERSİN 10 HÜSNİYE EKİNGEN DOKTOR



MERSİN 11 AYDIN RIFAT KOCABAŞ YÖNETİCİ



MERSİN 12 MUSTAFA KUNT DİŞ HEKİMİ



MERSİN 13 ASPORÇA MELİS KESER ÖĞRENCİ

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