Kazanın, TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde Edirne istikametindeki Mehmetçik Vakfı Tesisleri yakınında dün gece saat 02.30 sıralarında meydana geldiği öğrenildi.

DHA'nın haberine göre; İyi Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve eşi Fatma Nur Halaçoğlu'nun içinde bulunduğu otomobil, seyir halinde ilerleyen bir kamyonete henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yan devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonet sürücüsü ve yanında bulunan kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve eşinin ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtulduğu belirtildi.

İyi Parti Milletvekili Yusuf Halaçoğlu

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