İYİ Parti sosyal medya ekibinde çalışan Kerim Çoraklık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, " FETÖ propagandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Çoraklık hakkında sosyal medyadaki paylaşımları üzerine "FETÖ propagandası yapmak" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

Çoraklık, Ankara Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına alındı. Şüpheli Kerim Çoraklık'ın, işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

Savcılığın Çoraklık hakkındaki gözaltı kararında, FETÖ/PDY'nin medya, basın yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma süreçlerinde, örgüt mensuplarının sosyal medya üzerinden yaptıkları algı oluşturmaya yönelik yazı ve paylaşımların incelendiği belirtildi.

Bu kapsamda, Twitter'da "coraklikkerim" kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan Kerim Çoraklık'ın, FETÖ propagandası mahiyetinde paylaşımlar yaptığı kaydedildi.

Bu arada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kerim Çoraklık, 21 Eylül 2016'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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