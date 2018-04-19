İYİ Parti, MHP'nin eski millietvekili Meral Akşener önderliğinde ilk kongresini 10 Aralık 2017'de yapmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2019'da yapılması planlanan seçimin erkene çekilmesiyle ilgili talebinin ardından dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihinin 24 Haziran olarak belirlendiğini açıkladı. Erken seçim tarihinin belli olmasının ardından İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağı siyaset kulislerinde tartışam konusu oldu. İşte iki farklı merciden İYİ Parti açıklaması...

YSK BAŞKANI GÜVEN'DEN İYİ PARTİ AÇIKLAMASI

Dün yaşanan erken seçim gelişmelerinin ardından kameralar önüne çıkan YSK Başkanı Sadi Güven, İYİ Parti'nin seçimlere girip giremeyeceği konusunda bir soru üzerine şunları söyledi:

"Siyasi partilerin hangi şartlarda seçime katılacağı hususu Siyasi Partiler Kanunu'nun 36. Maddesi, 298 sayılı Kanunu'nun da 14/11'de yazılı. Bizim istikrar kazanmış ictihadlarımız da bu konuda var ve internet sitemizde yazılı. Bu şartları hangi partilerin yerine getirdiği hususunu incelemek için siyasi partilerin kayıtlarını tutan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından evrakları, kayıtları isteyeceğiz. YSK olarak hangi partilerin seçime katılma hakkına sahip olduğunu bu inceleme sonunda açıklayacağız. Mecliste seçimlerin yenilenmesi kararı alınırsa kısa bir süre içerisinde incelememizi yapıp kamuoyuna duyururuz. Şu an itibarıyla benim bilmem de mümkün değil."

MERAL AKŞENER'DEN "İYİ PARTİ SEÇİME GİRECEK Mİ?" SORUSUNA CEVAP

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den erken seçim ile ilgili açıklamalar geldi. Akşener, "Bu abiler korktu, ben bu abilerin bu kadar korktuklarını düşünmemiştim. Sayın küçük ortak bilmez ama, Erdoğan bilir. Bizim bu seçim açısından bir problemimiz yok. '15 Temmuz'da seçim yaparlar' dedim, 24 Haziran'da seçim kararı aldılar, haklı çıktım. Seçim güvenliği ve sandıkları korumak en büyük görevimizdir. Teşkilat mensuplarımız ilçeleri geziyorduk, program başlatmıştık. Seçim hazırlıkları yapmak üzere arkadaşlar yarın Ankara'ya dönecek. 16 Nisan'da 37 ile gitmişiz. Yarın gittiğim yerle birlikte 54 il olacak. Yüz bin imza ile aday olacağım. Hangi kanunu çıkarırlarsa çıkarsınlar, şunu söylüyorum; korkunun ecele faydası yok. İYİ Parti 24 Haziran'da kadroları ile kazanacak. Erdoğan, ekonominin çöktüğünü, bunun derinleştiğini görüyor. Paçayı kurtarmaya çalışıyorlar. İYİ Parti, palamento ve Cumhurbaşkanlığı'nı alacak. Biz inançlıyız. Biz birinci kongremizi 10 Aralık'ta tamamladık. 68 ilde teşkilatımız kuruldu. O günden itibaren sayınca 10 Haziran itibari ile seçime girmeye hazırız. İYİ Parti'ye engel çıkarmak için bazı oyunlara girilirse uyarırım, herkes ayağını denk alsın. Abilerin bu kadar korktuğunu görmüş oldu. İYİ Parti seçime girecek ve alacak." dedi.

"İYİ PARTİ'NİN SEÇİME GİREBİLECEĞİ YARGI ORGANLARINCA TESCİL EDİLMİŞTİR"

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Dr. Aytun Çıray ise, "İYİ Parti'nin 10 Haziran'da seçime girebileceği en yüksek yargı organlarınca tescil edilmiştir." dedi.

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