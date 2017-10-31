İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray "Bir gazeteye İYİ Parti'nin sözcüsü olarak ifade ettiğim medeni fikirlere Sayın Bahçeli cevap vermiştir. İçinde hakaret, tehdit olan bu zehirli dil aslında şaşırtıcı değildir. Sayın Bahçeli bu üslubu kimi zaman saygıdeğer Türk milliyetçilerinin gazını almak için, kimi zaman AKP'ye yamanmışlara gaz vermek için kullanıyor. Unutulmamalıdır ki Sayın Bahçeli bu düşmanlık ve kin retoriğiyle asil Türk Milleti'ne büyük zarar vermektedir." dedi.
"BEKLİYORDUM, ŞAŞIRMADIM"
CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Aytun Çıray'ın bir gazeteye verdiği röportajdaki "Bir şeyin farkını anlatabilmem için o şeyin olması gerekir. MHP diye bir parti artık yok" sözlerini eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yazılı açıklamayla yanıt verdi.
DHA'nın aktardığına göre; Aytun Çıray yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Bahçeli'nin 15 Temmuz Komisyonu'nun TBMM tarafından sağlıklı bir şekilde araştırılmasını adeta sabote eden önerisinin 16 Nisan şaibeli referandumunun yollarını döşemiştir. Türk milleti şu anda bunun ekonomiden iç politikaya terörden ağırlaşan bölgesel tehditlere kadar yakıcı sorunlarını yaşıyor. Sayın Bahçeli ise Türkiye'nin içinden geçtiği bu ağır sorunlar yumağıyla meşgul olmak yerine İYİ Parti'yle uğraşıyor. Keşke Sayın Bahçeli İYİ Parti'ye ayırdığı kadar zamanı memleket meselelerine ayırsaydı. Bu onun aynı zamanda Türkiye'ye bakış açısını gösteriyor. Sayın Bahçeli'nin şahsıma cevap verirken kullandığı üslup ve ülke sorunlarına bakış açısı, bir kez daha İYİ Parti'nin Sayın Meral Akşener ve dava arkadaşları tarafından Türk milletine bir alternatif olarak sunulmasının ne kadar doğru olduğunu göstermiştir. Hakiki vatanseverlik budur! Ben de aziz Türk milletine ödeyemeyeceği kadar borçlu olan bir siyaset adamı olarak sadece ve sadece vatanseverlik motivasyonuyla harekete geçtim. Siyasi hayatım hep bir çizginin ihyası için geçti: Kurucu ruh ve değerleri üzerinde yükselen Cumhuriyet'i korumak. Sözün özü: Bu kararımın ve sonuçlarının Bahçeli tarafından zehirli bir dille hedef alınmasını bekliyordum, şaşırmadım. Bahçeli'nin bana yönelik kullandığı ifadeler üstüne iyi bir terzinin elinden çıkmış bir kıyafet gibi oturuyor. Açıklamalarımın vatansever, Türk milliyetçisi, partilerinin eritilişini keder içinde izleyen has MHP'li vatansever arkadaşlarım tarafından gayet iyi takdir edileceğini biliyorum."
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