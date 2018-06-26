HT Egeli'de yer alan habere göre, Denizli genelinde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti 4, CHP 3 ve İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.
1 Kasım 2015’te 7 milletvekili sayısı olan Denizli’nin 24 Haziran seçimlerinde milletvekili sayısı 8’e yükseldi. 2015’te AK Parti yüzde 45.47 ile 4 milletvekili, CHP yüzde 34.32 ile 2 milletvekili, MHP ise yüzde 14.73 ile 1 milletvekili çıkarmıştı. 24 Haziran seçimine göre ise, AK Parti’nin oy oranı yüzde 40.74’e düşmesine rağmen 4 milletvekili çıkarmayı başardı. CHP de oyunu yüzde 28.05’e düşürmesine rağmen geçen seçime göre vekil sayısını 1 artırıp 3’e çıkardı. Denizli’de sürpriz bir çıkış yapan İYİ Parti ise yüzde 16.46 oy alarak 1 milletvekilliği kazandı. Oy oranı yüzde 9.22’da kalan MHP ise milletvekili çıkaramadı. HDP ise yüzde 4.03 oy oranında kaldı.
Denizli’de 747 bin 897 seçmenden yaklaşık 680 bini, 2 bin 337 sandıkta oy kullandı. Seçimlerde Erdoğan yüzde 47.82, İnce yüzde 35.40, Akşener yüzde 13.82, Demirtaş yüzde 2.14, Karamollaoğlu yüzde 0.55, Perinçek ise yüzde 0.26 oy aldı.
|2015 Kasım
|Oy Oranı
|Vekil
|AK PARTİ
|% 45.47
|4
|CHP
|% 34.32
|2
|MHP
|% 14.73
|1
|HDP
|% 2.66
|0
|2018 Haziran
|Oy Oranı
|Vekil
|AK PARTİ
|% 40.74
|4
|CHP
|% 28.05
|3
|İYİ PARTİ
|% 16.46
|1
|MHP
|% 9.22
|0
|HDP
|% 4.03
|0
|2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
|Oy Oranı
|Erdoğan
|% 47.82
|İnce
|% 35.40
|Akşener
|% 13.82
|Demirtaş
|% 2.14
|Karamollaoğlu
|% 0.55
|Perinçek
|% 0.26
İş insanlarından uzlaşma vurgusu
Denizli’de, iş dünyası temsilcileri, seçimlerin sonuçlanmasıyla toplumsal ve ekonomik uzlaşma vurgusu yaptı. Denizli Sanayi Odası (DSO), Denizli Ticaret Odası (DTO), Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ve Denizli Genç İşadamları Derneği (DEGİAD) temsilcileri, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimiyle ilgili görüşlerini belirtti. DSO Başkanı Müjdat Keçeci, “Türkiye için çok önemli bir seçim dönemini geride bıraktık. Yeni meclisimizin katılımcı kanun yapma, etkin denetim ve partiler arası uzlaşmaya dayalı yeni bir çalışma geleneği oluşturmayı başarmasını temenni ediyorum” dedi.
"Denizli’de AK Parti’den milletvekili seçilenler ve seçilemeyenler, meydanda zeybek oynayarak kutlama yaptı."
DENİZLİ’NİN 8 MİLLETVEKİLİ
CAHİT ÖZKAN / AK PARTİ
1976’da Denizli’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. ‘Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde Yargılama Usulü’ yüksek lisans tezi hazırladı. Evli ve 3 çocuk babası.
ŞAHİN TİN / AK PARTİ
15 Aralık 1966’da Denizli Serinhisar’da doğdu. MÜSİAD Denizli Şube Başkanlığı, Denizli Sanayi Odası Meclis Üyeliği, AK Parti Denizli İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. Evli ve 2 çocuk babası.
AHMET YILDIZ / AK PARTİ
1964’te doğdu. 1989 yılından itibaren Dışişleri Bakanlığı’nda görevler üstlenmiştir. Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesiyle, Cumhurbaşkanlığı dışişlerinden sorumlu başdanışmanı oldu.
NİLGÜN ÖK / AK PARTİ
1976 yılında Denizli’de doğdu. 2009-14 yerel çeçimlerinde, Belediye Meclis Üyesi seçildi ve ardından belediye başkan yardımcısı olarak 5 yıl Denizli Belediyesi’nde görev aldı. DIKAB halen başkanlığını yapıyor.
GÜLİZAR BİÇER KARACA / CHP
1970 Denizli doğumlu. 1989’da Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2005 yılında Atatürkçü Düşünce Derneği Denizi Şubesi Başkanlığına getirildi. Evli ve bir çocuk annesi.
KAZIM ARSLAN / CHP
1954’te Tavas’ın Solmaz Kasabası’nda doğdu. 6 yıl Ulusal Sanayici ve İşadamları Derneği Denizli Şube Başkanlığı yaptı. Evli, 2 çocuk ve 2 torun sahibi.
HAŞİM TEOMAN SANCAR / CHP
1970 yılında Denizli’de doğdu. 1994 yılında ticaret hayatına atıldı. Denizli Emlak ve İnşaat Müşavirleri Odası Başkanlığı gibi görevlerde bulundu. 2015-2017 arasında CHP Denizli İl Başkanlığı yaptı.
YASİN ÖZTÜRK / İYİ PARTİ
1972’de, Denizli’de doğdu. MHP’nin Çivril İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. MHP Denizli İl Başkanlığı görevini de yürüttü. İYİ Parti’nin Denizli İl Başkanlığı’nı yaptı.
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