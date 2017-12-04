İYİ Partili Okutan'dan Reza Zarrab iddiası

İYİ Parti Milletvekili Nuri Okutan, devlet kayıtlarında Reza Zarrab'ın İran İstihbarat Örgütü SAVAMA'nın bir ajanı olduğunun devlet kayıtlarında mevcut olduğunu savunarak " On yıllarca öncesinden Zarrab'ın ailesi bizce izleniyor ve biliyor, gözlemleniyor. Bu konuyla ilgili dosyalar devlet arşivinde var. Bilinmez birşey değil. Gerek emniyet gerek MİT'in hazırladığı raporda var. Buna rağmen görmezden, bilinmezden gelinerek adeta mal hırsı devlet aklını esir almıştır" dedi.
DHA'nın haberine göre; İYİ Parti Isparta Milletvekili Nuri Okutan TBMM'de düzenlediği basın toplantasında gündemde olan Zarrab davasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Nuri Okutan, Zarrab olayında devletin elinde her türlü bilgi olmasına rağmen mal ve para hırsı nedeniyle bu bilgilerin devleti yönetenler tarafından dikkate alınmadığını savundu. Zarrab'ın ailesinin yasadışı işlerden dolayı Türk emniyet birimleri tarafından izlendiğini yıllarca takip edildiğini bildiren Nuri Oktan şunları söyledi:
" Reza'nın babası ve ailesinin bazı fertleri çeşitli yasadışı işlerden dolayı Türk emniyet birimleri tarafından on yıllarca takip edilmişlerdir. Buna ilişkin kayıt ve zabıtlar ilgili güvenlik birimlerinin arşivinde mevcuttur. Diğer taraftan Zarrab Tebrizlidir ve tam manasıyla Türk şehri olan Tebriz'de Zarrab ailesini tanımayan yoktur. Tebriz Türklerinden kime sorulsa bu ailesinin İran devletinin kirli işlerini görmesiyle tanındığını ifade edecektir. Hatta Reza'nın SAVAMA'nın bir elemanı olduğu yönünde bilgiler mevcuttur. Peki nasıl oluyor da bu bilgiler devletin arşivindeyken bu kişiyle bakanlar ve genel müdürler 'al takke ver külah' yasadışı iş tutuyorlar? Bu tutum ancak kabile devletlerinde üçüncü sınıf diktatörlerin yönetiminde görülür. Devletin normal işlediği bir düzende bunun izahı yoktur. Ortada bir tuzak olduğu kesindir. Bu tuzak ABD'yi çileden çıkartıp Türkiye'nin üzerine çullanmaya yöneltecek bir işe Türk yöneticilerini sokma tuzağıdır. ABD ile Türkiye'yi düşman etme tuzağıdır. Yüksek meblağlı ballı rüşvetlerle Türk resmi kurumları ve bankaları ambargoyu delme perdesi altında büyük bir komplonun içine çekilmişlerdir. Bu tuzak Türkiye'yi yönetenler üzerinden Türkiye'ye karşı kurulmuştur."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.