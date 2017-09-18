İyileşen Neuer şimdi de sol ayağından sakatlandı

Manuel Neuer'in sakatlığı Bayern Münih'i yıktı...

Bayern Münih'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Neuer'in Schalke 04 maçında oynamayacağı belirtildi. Neuer'in sol ayak tarak kemiğinde kırık olduğu haberin detaylarında yer alan en önemli bilgi oldu. Detaylı tetkiklerin sürdüğü ve Alman eldivenin ne kadar sahalardan uzak kalacağıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Neuer'in yeniden ameliyat olacağı Alman basınının güne damga vuran bir diğer iddiası oldu.

Bu sezon Bundesliga'da Leverkusen maçında sahada olamayan Neuer, Bremen,Hoffenheim,Anderlecht ve Mainz maçlarında oynamıştı. Ligde 3 maça çıkan Manuel Neuer, 2 gol yedi ve Opta verilerine göre %71 Kurtarış Yüzdesi ile oynadı.

BAyern Münih

Manuel Neuer