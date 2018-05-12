Bodrum’un sıcağında, sabah saatlerinde başlayan yarışın açılışını görme engelli çocuklar yaptı; ardından 10K ve 5K yarışçılar... 10K yarışçılarını epey meşakkatli bir yol bekliyordu: Bodrum Yolcu Limanı’ndan Bodrum Marina’ya, ardından İçmeler yolu istikametinden de Bodrum Yolcu Limanı’na. Tabii benim nefesim ancak Marina’ya yetti. O kadar bile olmayacaktı o da yolun yanında bana “Go!” diye bağıran turistlerin verdiği cesaretle! 5K’yı tamamlayabildim, madalyamı da aldım. Ben kenarda soluklanırken yarışların sonunda çocuklar için de 500 metrelik Minik Adımlar parkuru hazırlandı ve renkli sahneler yaşandı. HT Cumartesi'den Serdar Yazıcı'nın haberi...

7’den 70’e şehrin yerlisi yabancısı bu etkinliğe hazırlanmış, gün boyu yarışçılara hem koşarken hem de kutlamalarda destek oldu. Böylesi az görülür. Bu etkinliğin perde arkasına gelecek olursak. Türkiye Atletizm Federasyonu’nun desteklediği yarışın kayıt gelirleri Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği’ne bağışlandı. Görme engelli 25 çocuk da aileleriyle birlikte yarış heyecanını yaşamak için oradaydı. Parıltı çocukları öğrencilerinin eşliğinde yarışa katıldı. Koşarken yanlarından geçtiğimiz bu çocuklar bana güç veriyordu. Yarışlar bittiğinde herkes yorgun olduğu kadar mutluydu. Bütün yarışçılar koşu yorgunluğunu denizde attı... Zira Bodrum tam dolmaya başlamamışken tadını çıkarmanın tam vaktiydi.