İyilik için Sanat Derneği'nden sanat ekonomisine 6 milyonluk katkı

Selin Bozkurt öncülüğünde bir Rönesans geleneğinden esinlenerek kurulan Magnum Opus (Baş Yapıt) Sanat Platformu, Rönesans devrinin en ünlü bilim adamı ve sanatçısı Leonardo Da Vinci’nin doğum günü olan 15 Nisan 2016’da, tüzel kişilik kazanarak yoluna İyilik İçin Sanat Derneği olarak devam etme kararı aldı.
Maddi menfaat beklentisi olmayan sanata gönül vermiş kadınların yönetiminde yer aldığı Dernek, kuruluşundan bu yana geçen 2 yıllık dönemde birçok projeyi hayata geçirmeyi başardı.
Sanat Ekonomisine 6 Milyon Liralık Katkı
İyilik İçin Sanat Derneği’nin, “Pasaj’da Bir Yıl” projesi kapsamında, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun genç sanatçı adayları, öğretim üyeleri Prof. Dr. Nedret Sekban ve Sanatçı Aslı Özok yönetiminde Atölye|Pasaj’da resim çalışmalarına başladı. Bir yıl süren atölye faaliyetlerinin ardından, Atölye|Pasaj ilk mezunlarını verdi. Genç sanatçı grubunun 72 eseri, GaleriDeniz’de açılan sergiyle sanatseverlerle buluştu.
İyilik İçin Sanat Derneği, kuruluşundan bu yana ülkemizin birçok önemli sanatçısının atölyesine ziyaret gerçekleştirdi, eserlerin doğduğu yerde sanatçıyla ilişkisini gözlemledi, sanatçıların ağzından hikâyelerini dinledi. Her hafta sanatçı atölyelerine gerçekleştirilen ziyaretlerle her kesimden pek çok sanatseveri bir araya getiren bir köprü oldu. Magnum Opus Platformu dahil geçtiğimiz 3 yıl boyunca yapılan 145 sanat buluşması sonucunda dernek üyeleri 6 milyon TL’lik sanat eseri alımında bulundular.
Yurtdışındaki birçok önemli sergiyi sanat danışmanlarıyla gezen, Türkiye’nin ve dünyanın önemli sanat fuarlarına katılan İyilik için Sanat Derneği, maddi imkanları yetersiz genç sanatçı adaylarına destek olmak amacıyla yurtdışında burs imkanı sağladı.
“Anadolu’dan İzlenimler” projesini de hayata geçiren Dernek, Anadolu’nun çeşitli şehirlerindeki güzel sanatlar fakültelerinde eğitimlerini sürdüren, imkanları kısıtlı, başarılı öğrencileri İstanbul’da topladı. Öğrenciler, geçtiğimiz yıl Eylül ayında İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği 15. İstanbul Bienali ile 12. Contemporary İstanbul’un gerçekleştirildiği Türkiye’nin en önemli sanat haftasını yakından izleme fırsatı buldu, önemli sanatçılarla bir araya geldi. Projeye katılan öğrencilerin ziyaretlerinin ardından üretecekleri eserler, aynı zamanda projenin ismi olan “Anadolu’dan İzlenimler” adlı sergide sanatseverlere
Selin Bozkurt: “Yolumuz uzun, biz bir yere varmayı değil yolda olmayı tercih ediyoruz”
İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt, 2. kuruluş yıldönümüne ilişkin yaptığı değerlendirmede, hoş bir tesadüfle Leonardo da Vinci’nin doğum gününe denk gelen 15 Nisan 2016 tarihinde başladıkları yolculuklarına büyük bir heyecan ve keyifle devam ettiklerini belirtti.
Selin Bozkurt, Türk sanatının uluslararası platformlarda yer almasına vesile olmanın, genç sanatçıların yetişmesine kaynak sağlarken, Türk sanatının önemli kilometre taşlarının hayallerini hayata geçirmenin en büyük hedefleri olduğunu kaydetti.
Toplumun sanatla buluşmasını sağlayacak projelerin kendileri için heyecan verici olduğunu vurgulayan Selin Bozkurt, “Bunları gerçekleştirmek için elimizde çok geniş bir sanatçı network’ü ve kendilerinin dile getirdiği proje önerileri var. Açıkçası hepsi kendi içinde çok kıymetli, bir sıralamaya koyup gerçekleştirmek için hem belediyeler hem de sanata değer veren kurumlarla işbirliği yapmak istiyoruz” dedi.
İyilik İçin Sanat Derneği’nin, sevgi, dayanışma, sanatı ve sanatçıyı desteklemek üzere hiçbir karşılık beklemeden ve çıkar gütmeden kurulduğuna dikkat çeken Selin Bozkurt, “Bu kadar olumlu enerjinin bir araya gelmesi çok önemli ve biz bunu başardık. Bizim gelişen ve yenilenen bir yapımız var. Kısa zamanda kat ettiğimiz yol, bize gideceğimiz yolun önemini ve kıymetini gösteriyor. Biz her yaptığımız girişimi ciddiye alıyor ve sonlandırıyoruz. Bir senelik programıma baktığımda bunu net olarak görüyorum. Yolumuz uzun, biz bir yere varmayı değil yolda olmayı tercih ediyoruz.” diye konuştu.
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