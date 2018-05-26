Eskişehir'de otobüs firması yetkilisine, gideceği terminaldeki şahsa vermesi için emanet edilen kutudan uyuşturucu madde çıktı.

İHA'nın haberine göre, Eskişehir'de özel bir firmaya ait otobüs firmasının yetkilisine 18-20 yaşlarında bir kişi cep telefonu kutusu verdi. Kutunun otobüsün gideceği Beylikova ilçesindeki 24 yaşındaki İ.H.G. isimli şahsa teslim edilmesinin istenmesi üzerine, otobüs firması yetkilisi iyilik yapmak amacıyla emaneti kabul etti. Kutudan esrar maddesinin çıkması üzerine otobüs firması yetkilileri polis merkezinin yolunu tutarken, ekiplerin çalışmalarında İ.H.G. isimli şahıs bulundu. İ.H.G. ise kutuyu götüreceği şahsı tanımadığını ve kutudaki uyuşturucu maddeden haberinin olmadığını belirtti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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