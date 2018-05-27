Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği tarafından, rafine edilmeyen ve içeriği net olarak bilinmeyen kaya tuzu gibi tuzların kullanılmaması, bunun yerine rafine edilen iyotlu sofra tuzlarının tüketilmesi tavsiye edildi.

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AA'nın haberine göre; Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Türkiye'de orta derece iyot eksikliği görüldüğünü belirterek, bunun en önemli nedeninin yeterince iyot alınmaması olduğunu söyledi.

İyot eksikliğine karşı halen dünyada önerilen en etkili yöntemin 'sofra tuzlarının iyotlanması' olduğunu dile getiren Gönen, "Sofra tuzlarının zorunlu olarak iyotlanmasıyla problem şehir merkezlerinde önemli ölçüde çözülmüştür ancak kırsalda problem devam etmektedir" dedi.

NORMAL BÜYÜME VE GELİŞME İÇİN İYOT ALIMI GEREKLİ

Hormon sisteminin önemli parçalarından tiroit hormonunun üretimi için de iyotun gerekli bir element olduğuna dikkati çeken Gönen, yeterli iyot almanın normal büyüme ve gelişme için de gerekli olduğunu ifade etti.

İyot eksikliğinin tiroit hastalıklarına sebep olabileceğini anlatan Gönen, "İyot eksikliği fetusta düşük, ölü doğum, konjenital anomaliler, artmış bebek ölüm hızı, çocukta mental ve fiziksel gelişme geriliği, erişkinde guatr, hipotiroidi ve mental fonksiyon bozukluğuna sebep olabilir" uyarısında bulundu.

Gönen, yeterli iyot alımı açısından değerlendirildiğinde, Türkiye'nin orta derece iyot eksikliği ve guatr bölgesi olduğunu belirterek, özellikle kırsal bölgelerde iyot eksikliği sorununun devam ettiğini bildirdi.

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RAFİNE EDİLMİŞ İYOTLU SOFRA TUZU ÖNERİLİYOR

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği olarak, rafine edilmiş iyotlu sofra tuzu tüketimini önerdiklerini dile getiren Gönen, rafine edilmeyen ve içeriği net olarak bilinmeyen "kaya tuzu" gibi tuzların kullanılmaması gerektiğini söyledi.

İyot eksikliğinin zeka üzerinde de önemli etkileri olabileceğini vurgulayan Gönen, "Dünyada önlenebilir zeka geriliğinin en önemli nedeni iyot eksikliğidir" dedi.

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