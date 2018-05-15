HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, dostlarının mide küçültme ameliyatı olması yönünde tavsiyelerde bulunduğunu belirten şarkıcı, “Ben mutsuzluktan, şarkı söyleyemediğim ve âşık olmadığım için kilo aldım. Şimdi şarkı söylüyorum, geriye bir tek aşk kaldı” diye konuştu.



Eski dostları Çelik, Ercan Saatçi ve Mustafa Ceceli ile çalıştığını belirten İzel, “Müzikten çok uzak kalmışım. Stüdyoya girdiğimde mikrofonu öpüyorum” dedi.



İzel, albümünü bayramın birinci gününe yetiştirmeye çalıştığını söyledi.

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