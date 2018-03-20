HT Magazin'de yer alan habere göre, performansıyla beğeni toplayan ünlü şarkıcı İzel, dinleyicileri arasında bulunan, “Can dostum, yol arkadaşım” diyerek Sinan Akçıl’ı sahneye davet etti.



İzel’e, “Sen de benim kıymetlimsin” diyen ünlü popçu, ‘Anlamazsın’ adlı şarkıyı İzel’le birlikte seslendirdi.

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