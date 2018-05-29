HT Egeli'de yer alan habere göre, İzmir İş Kadınları Derneği Swiss Otel Büyük Efes’te İzmirli Yazar Canan Tan ile buluştu. İZİKAD üyelerinin büyük ilgi gösterdiği toplantıda asıl mesleği Eczacı olan Yazar Tan, Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz kitaplarını okuyarak sevdiği edebiyat sayesinde nasıl yazar olduğunu İzmirli iş kadınları ile paylaştı. Toplantıda konuşan İzmir İş kadınları Derneği (İZİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, İZİKAD olarak kadınların iş hayatında daha fazla yer alması için yaptıkları projeler yanında sanat, kültür ve spor ile de ilgilenmeye çalıştıklarını söyledi.

Toplantıda bir sunum yapan Yazar Canan Tan ise edebiyat dünyasının çok zorlu olduğunu ancak ısrarla mücadele ederek bu dünyada var olabildiğini söyledi.

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