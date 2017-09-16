İzlanda Başbakanı'nın istifası kabul edildi.

Benediktsson, bugün kendisi ve diğer partilerin liderleriyle bir araya gelen Johannesson'un, sunduğu istifasını kabul ettiğini duyurdu.

Bjarni Benediktsson ayrıca, ülkede parlamento seçimlerinin muhtemelen 4 Kasım'da düzenleneceğini de açıkladı.

İzlanda'da, koalisyon ortaklarından Parlak Gelecek Partisi'nin, 9 aydır görevde olan koalisyondan çekildiğini açıklamasının ardından merkez sağ hükümeti düşmüştü.

Benediktsson'un babası Benedikt Sveinsson'un, pedofiliden hüküm giyen birinin aklanması için girişimde bulunduğuna yönelik iddiaların ardından hükümetin küçük ortağının koalisyondan çekilme kararı aldığı bildirilmişti.

Ülkede ocak ayında, merkez sağ Bağımsızlık Partisi, liberal Reform Partisi ve Avrupa Birliği (AB) yanlısı Parlak Gelecek (Bright Future) Partisinin bir araya gelmesiyle oluşan üçlü koalisyon hükümeti kurulmuştu.

İstifa

İzlanda Başbakanı