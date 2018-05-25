BBC, ülkenin başkenti Reykjavik'te yaşayan Müslümanlar ile bir araya geldi ve 22 saat süren orucu buradaki cemaatlerle konuştu.

Başkentteki bir başka cemaat ise oruç süresini 18 saate indirmiş durumda.

Bu cemaatin imamı, Kuran-ı Kerim'deki oruç ibadeti ile ilgili ayetlerde, Allah'ın kulları için "kolaylık" dilediği görüşünü savunuyor.

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