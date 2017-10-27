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İzlanda'da 3 boyutlu yaya geçidi

27 Ekim 2017 Cuma, 15:11:16 Güncelleme: 15:21:23 - HABERTURK.COM

İzlanda'da tasarlanan 3 boyutlu yaya geçidi, yarattığı optik illüzyon sayesinde sürücülerin yavaşlamasını sağlıyor

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İzlanda'da tasarlanan bir yaya geçidi optik yanıltma sağlayarak, araçların önce yavaşlamasını sonra durmasını sağlıyor.

Ülkede trafik işaretleri üreten bir şirket, son zamanlarda araç sürücülerinin yaya geçitlerinde gereken duyarlılığı göstermeyip durmamalarını engellemek için yeni bir çözüm üretti.

Yaya geçitlerini üç boyutlu boyayan şirket sürücülerin optik illüzyon ile beyaz şeritlerin yüksek görülmesini sağlıyor. Sürücüler de bu yaya geçidini uzaktan barikat zannederek yavaşlıyor. İzlanda hükümeti bu çalışmanın tüm ülkeye yayılması için girişimlerde bulunacağını belirtiyor.

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