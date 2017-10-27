İzlanda'da 3 boyutlu yaya geçidi

İzlanda'da tasarlanan bir yaya geçidi optik yanıltma sağlayarak, araçların önce yavaşlamasını sonra durmasını sağlıyor.

Ülkede trafik işaretleri üreten bir şirket, son zamanlarda araç sürücülerinin yaya geçitlerinde gereken duyarlılığı göstermeyip durmamalarını engellemek için yeni bir çözüm üretti.

Yaya geçitlerini üç boyutlu boyayan şirket sürücülerin optik illüzyon ile beyaz şeritlerin yüksek görülmesini sağlıyor. Sürücüler de bu yaya geçidini uzaktan barikat zannederek yavaşlıyor. İzlanda hükümeti bu çalışmanın tüm ülkeye yayılması için girişimlerde bulunacağını belirtiyor.