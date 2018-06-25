İzlanda - Hırvatistan maç önü

Dünya Kupası 2018 Grup D maçında İzlanda ile Hırvatistan, 26 Haziran 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. 1 puanlı İzlanda 3. sırada bulunuyor, Hırvatistan 6 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi İzlanda, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Hırvatistan, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 139 kodlu maçı oynayanlar; İzlanda galibiyet oranı 2.60, beraberlik oranı 3.20, Hırvatistan galibiyet oranı 2.00. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

İzlanda son hafta oynanan Kosova maçında 2-0 kazandı.

Hırvatistan, Ukrayna karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Hırvatistan ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hırvatistan, 3 gol atarken 0 gol yedi.