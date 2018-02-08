Özel bir tıp merkezinde görevli Kardiyoloji Uzmanı Dr. Bekir Erol, ikna ederek sigarayı bıraktırdığı hastalarından topladığı izmarit ve paketleri odasındaki cam kutunun içinde saklıyor. İzmaritlerin bu durumunu gören, sigarayı bırakmaya daha kolay ikna oluyor.
İZMARİT VE PAKETLERİ BİRİKTİRİYOR
22 yıldır Kardiyoloji Uzmanı olan Dr. Erol, mesleğini sürdürürken bir yandan da tiryakilere sigarayı bıraktırmak için mücadele ediyor. Kendisine başvuran hastalarına sigarayı bıraktırmanın mutluluğunu yaşayan Erol, topladığı izmarit ve paketleri de odasında sigarayı bırakmak isteyenlere göstererek, artık sigara içmemeleri için teşvik ediyor.
AA'nın haberine göre; Dr. Erol, sigaranın en çok akciğer ve damarları etkilediğini ifade ederek, "Sigara içen kişilerin damarlarında tıp dilinde 'plak' dediğimiz halk dilinde kireçlenme olarak bahsedilen problem ortaya çıkıyor. Bu kireçlenmenin en büyük sebebi sigaradaki karbonmonoksit gazıdır. Sigara içenlerde bu daha fazladır. Bu şekilde olan hastalar kalp krizi adayıdır" bilgisini verdi.
Damarlarında kireçlenme olan özellikle sigara içen hastaların kalp krizi ve felç geçirme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade eden Erol, sigaranın ortaya çıkardığı etkileri kendisine başvuran her hastaya anlattığını söyledi.
Dr. Bekir Erol, sigarayı bırakan hastalarından aldığı izmarit ve paketleri odasındaki cam kavanozda biriktirdiğini belirterek, "Hastalarıma, 'eğer çıkınca sigara alacaksanız buraya atmanıza gerek yok' diyorum. Hasta bana geldiğinde, adını soyadını sorduktan sonra ikinci sorum, 'Sigara içiyor musunuz?' olur. Sigara içenlerde biraz daha damarlara ileri derecede bakıyoruz. İki boyun şah damarına ve kasık damarlarına bakıyorum. Bu şekilde damarlarda gördüğümüz plaklar hastayı uyarmamız gerektiğini söylüyor" dedi.
"22 YILDIR SİGARAYLA SAVAŞIYORUM"
Mesleğinde 22 yılın geride kaldığını dile getiren Erol, 22 yıldır sigara ile büyük bir savaş verdiğini söyledi. Sigarayı bıraktırdığı kişilerden aldığı paket ve izmaritlerle her yıl bir kavanozun dolduğunu anlatan Dr. Bekir Erol, şöyle konuştu: "Bugüne kadar binlerce hastaya sigarayı bıraktırdığımı söyleyebilirim. Sigara zararları konusunda okullarda da birçok seminer verdim. Sigaranın sağlığımızda yol açtığı etkilerini anlatmak için de muayeneye gelen hastalarıma anlatıyorum. Sonuçları da güzel oluyor. Sigarayı bıraktırdığım hastalardan aldığım izmaritleri ve paketleri kavanozun içine doldurdum. Bunu gören birçok kişi 'ben de bırakıyorum' diyerek odadan çıkıyor. Sigarayla mücadelem hep devam edecek. Sigarayı bırakan her kişi, benim için hayata dönen birisi demektir."
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