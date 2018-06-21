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İzmir AK Parti milletvekili aday listesi
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İzmir AK Parti milletvekili aday listesi 2018! İşte AK Parti'nin İzmir için milletvekili adayları

İzmir AK Parti milletvekili aday listesi, Yüksek Seçim Kurulunun 24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listeleri Resmi Gazete'de yayımlanması ile kesinlik kazandı. AK Parti İzmir milletvekili aday sıralaması da netlik kazandı. İşte İzmir 2018 AK Parti milletvekili adayları

21.06.2018 - 09:53 | Güncelleme:

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi AK Parti’nin İzmir milletvekili aday listesi oldu.  İzmir AK Parti milletvekili adaylarının aday sıralaması merak ediliyordu. YSK’ya sunulan kesinleşmiş liste ile beraber sıralamalar da netleşti. İşte 2018 AK Parti İzmir milletvekili adayları

İZMİR AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2018

İZMİR 1. BÖLGE

 

S. NO

 

ADI

ADALET VE

SOYADI

KALKINMA PARTİSİ

ÖĞRENİM

 

MESLEĞİ

1

BİNALİ

YILDIRIM

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

2

MAHMUT ATİLLA

KAYA

YÜKSEK

AVUKAT

3

CEYDA

BÖLÜNMEZ ÇANKIRI

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

4

CEMAL

BEKLE

YÜKSEK

SOSYOLOG / PİSİKOLOG

5

BİLAL

DOĞAN

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

6

EMRE CEMİL

AYVALI

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

7

TEMEL

YILDIRIM

YÜKSEK

GAZETECİ / YAZAR

8

AHMET

GÜRHAN

İLK

SERBEST/ÖZEL

9

GÖZDE

KESKİN

YÜKSEK

YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

10

FATİH REHA YAVUZER

KAM

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

11

KORAY

BATTAL

YÜKSEK

AVUKAT

12

MUHABBET

GÜNERİ

ORTA

SERBEST/ÖZEL

13

AHMET UĞUR

BARAN

ORTA

SERBEST/ÖZEL

14

HALİL CÜNEYT

AÇIL

YÜKSEK

ÖĞRENCİ


İZMİR 2. BÖLGE

 

S. NO

 

ADI

ADALET VE

SOYADI

KALKINMA PARTİSİ

ÖĞRENİM

 

MESLEĞİ

1

HAMZA

DAĞ

YÜKSEK

AVUKAT

2

FEHMİ ALPAY

ÖZALAN

ORTA

SERBEST/ÖZEL

3

NECİP

NASIR

YÜKSEK

MÜHENDİS / MİMAR

4

YAŞAR

KIRKPINAR

YÜKSEK

EKONOMİST / İKTİSATÇI

5

MELEK

EROĞLU

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

6

NECİP FAZIL

KURT

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

7

ADİL

YÜKSEL

YÜKSEK

MÜHENDİS / MİMAR

8

ERDEM

ÖKSÜZ

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

9

GERÇEK

TEKİN

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

10

MUSA

ÇEVİK

ORTA

SERBEST/ÖZEL

11

SALİHA

BOZKURT

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

12

AHMET NUMAN

ARICI

YÜKSEK

AVUKAT

13

FATMA NUR

GÜNDÜZPOLAT

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

14

ENDER

DOĞAN

YÜKSEK

AVUKAT

AK Parti milletvekili adayı Alpay Özalan: Davaya hizmet etmek için hazırım

TÜRKİYE U21 Milli Takımı teknik direktörü ve eski milli futbolcu Alpay Özalan, AK Parti'den İzmir 2´nci bölge 2´nci sıradan milletvekili adayı gösterildi. İzmir doğumlu olduğunu ve bu kente hizmet etmek istediğini belirten Özalan, 'ithal' aday olduğu yönündeki eleştiriler için "Bu davaya hizmet etmek için her türlü hazırım" dedi.


AK Parti´nin İzmir 2´nci bölge 2´nci sıradan aday gösterdiği teknik direktör Alpay Özalan, İzmir doğumlu olduğunu söyledi. Özalan, "İzmir´in çocuğuyuz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız böyle bir göreve soyunmamı talep etti. Ona layık olmak için elbette çok çalışacağız" diye konuştu.


İzmir´e hizmet etmek için de çok çalışacağını vurgulayan Özalan, bu kentte hizmet edeceği için ayrı gurur duyduğunu belirtti. Listeye 2´nci sıradan girmesinin parti içinde bazı kişiler tarafından eleştirilmesini de değerlendiren Alpay Özalan, "Biz, bu davanın adamıyız. Bu davaya hizmet etmek için her türlü hazırım" dedi.

 

 

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