27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi AK Parti’nin İzmir milletvekili aday listesi oldu. İzmir AK Parti milletvekili adaylarının aday sıralaması merak ediliyordu. YSK’ya sunulan kesinleşmiş liste ile beraber sıralamalar da netleşti. İşte 2018 AK Parti İzmir milletvekili adayları

İZMİR AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2018

İZMİR 1. BÖLGE

S. NO ADI ADALET VE SOYADI KALKINMA PARTİSİ ÖĞRENİM MESLEĞİ 1 BİNALİ YILDIRIM YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 2 MAHMUT ATİLLA KAYA YÜKSEK AVUKAT 3 CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 4 CEMAL BEKLE YÜKSEK SOSYOLOG / PİSİKOLOG 5 BİLAL DOĞAN YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 6 EMRE CEMİL AYVALI YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 7 TEMEL YILDIRIM YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR 8 AHMET GÜRHAN İLK SERBEST/ÖZEL 9 GÖZDE KESKİN YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR 10 FATİH REHA YAVUZER KAM YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 11 KORAY BATTAL YÜKSEK AVUKAT 12 MUHABBET GÜNERİ ORTA SERBEST/ÖZEL 13 AHMET UĞUR BARAN ORTA SERBEST/ÖZEL 14 HALİL CÜNEYT AÇIL YÜKSEK ÖĞRENCİ



İZMİR 2. BÖLGE

S. NO ADI ADALET VE SOYADI KALKINMA PARTİSİ ÖĞRENİM MESLEĞİ 1 HAMZA DAĞ YÜKSEK AVUKAT 2 FEHMİ ALPAY ÖZALAN ORTA SERBEST/ÖZEL 3 NECİP NASIR YÜKSEK MÜHENDİS / MİMAR 4 YAŞAR KIRKPINAR YÜKSEK EKONOMİST / İKTİSATÇI 5 MELEK EROĞLU YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 6 NECİP FAZIL KURT YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 7 ADİL YÜKSEL YÜKSEK MÜHENDİS / MİMAR 8 ERDEM ÖKSÜZ YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 9 GERÇEK TEKİN YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 10 MUSA ÇEVİK ORTA SERBEST/ÖZEL 11 SALİHA BOZKURT YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 12 AHMET NUMAN ARICI YÜKSEK AVUKAT 13 FATMA NUR GÜNDÜZPOLAT YÜKSEK ÖĞRETMEN 14 ENDER DOĞAN YÜKSEK AVUKAT

AK Parti milletvekili adayı Alpay Özalan: Davaya hizmet etmek için hazırım

TÜRKİYE U21 Milli Takımı teknik direktörü ve eski milli futbolcu Alpay Özalan, AK Parti'den İzmir 2´nci bölge 2´nci sıradan milletvekili adayı gösterildi. İzmir doğumlu olduğunu ve bu kente hizmet etmek istediğini belirten Özalan, 'ithal' aday olduğu yönündeki eleştiriler için "Bu davaya hizmet etmek için her türlü hazırım" dedi.



AK Parti´nin İzmir 2´nci bölge 2´nci sıradan aday gösterdiği teknik direktör Alpay Özalan, İzmir doğumlu olduğunu söyledi. Özalan, "İzmir´in çocuğuyuz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız böyle bir göreve soyunmamı talep etti. Ona layık olmak için elbette çok çalışacağız" diye konuştu.



İzmir´e hizmet etmek için de çok çalışacağını vurgulayan Özalan, bu kentte hizmet edeceği için ayrı gurur duyduğunu belirtti. Listeye 2´nci sıradan girmesinin parti içinde bazı kişiler tarafından eleştirilmesini de değerlendiren Alpay Özalan, "Biz, bu davanın adamıyız. Bu davaya hizmet etmek için her türlü hazırım" dedi.