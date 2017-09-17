İzmir'in Aliağa ilçesinde kaldırımda oturan köpeğin yanından geçtiği sırada tüm gücüyle tekme atan şahsın görüntüsü, güvenlik kameralarına yansıdı. Tekmenin etkisiyle savrulan ve kaybolan sahipli köpek, bir süre sonra bulunabildi.



İHA'nın haberine göre, olay geçen cuma günü İzmir'in Aliağa ilçesinde meydana geldi. Mia isimli sahipli bir köpek kaldırımda oturduğu sırada, yolda geçen bir şahıs tarafından şiddetli bir tekme ile bulunduğu yerden savruldu. Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan olayda, tekme atan saldırganın yanındaki kişinin de gülümsediği görülüyor.

izmir

aliağa

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER

Köpeğin sahibi, videoyu sosyal paylaşım sitesinde yayınlayarak, "Dün akşam saatlerinde Aliağa çarşıya yakın yaşandı bu olay. Videoda gördüğünüz şerefsiz bu güzel köpeğin Mia'nın canını yakarak kaybolmasına sebep oldu. Mia'yı gören, bu şerefsizi tanıyan bilen, lütfen bildirsin. Kızımızı arıyoruz" notunu paylaştı.Köpeğin sahibi, daha sonra Mia isimli köpeğin bulunduğunu duyurdu.Olayın sosyal medyada yankı bulmasının ardından, saldırgana ait olduğu iddia edilen bir facebook profilinde Petkim çalışanı olarak görünüyor olmasının ardından Petkim bir açıklama yaparak, şansın Petkim ile bir ilgisinin olmadığını belirtti.