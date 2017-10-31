İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Mersin'den Alsancak Limanı'na gelen Portekiz bayraklı bir geminin gümrük evraklarını kontrol etti, ardından yakıt ölçümü yaptı.

AA'nın haberine göre; İncelemede, gümrüğe beyan edilmeyen 128 ton kaçak akaryakıt tespit edildi.

Zanlılar S.A.P. ve G.D. hakkında fezleke hazırlandı, "kaçakçılık" suçlamasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

İzmir Alsancak Limanı

kaçak akaryakıt