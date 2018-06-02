İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, gazetecilerle bir araya gelerek kent gündemini değerlendirdi. Gazetecilerin ‘aday olacak mısınız sorusu’ üzerine adaylık konusundaki kararı için her zaman 6 ay kuralını hatırlatan Kocaoğlu, yeni dönem için esprili bir dille, “Açıklarız. 2 dönem daha buradayız. Kızdım, gitmiyorum” ifadelerini kullandı.

"GEÇİŞE KARŞI DEĞİLİZ"

HT Egeli'den Mehmet İnmez'in haberine göre, körfez geçişi konusunda açıklama yapan Başkan Kocaoğlu, “Körfez geçişine karşı olduğumuzu, odaların bizim arka bahçemiz olduğunu söylemişler. Bizim hiç arka bahçemiz olmadı. Zaten odalar, AKP’nin projeleri kadar bizim projelerimize de dava açıyor. Açtıkları davalardan biz de bilgileniyoruz; zaman zaman bunlar farklı boyutlara varabiliyor ama bizim bir şikayetimiz yok. Çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

"TRAMVAYA TAKILDILAR"

Toplantıda tramvayla ilgili eleştirilere yanıt veren Kocaoğlu, “Bazı arkadaşlar tramvay konusuna takıldı. AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, ‘Bir iki kamuoyu yoklaması yapılsa tramvaydan memnun olan sayısı 5-10’u geçmez, tramvay trafiği alt üst etti’ gibi yorumlarda bulunmuş. Tramvayın kente getirdiği katkı, 130-140 civarında otobüsün hattan çekilmesiyle daha iyi anlaşılacak. Tramvaydan memnun olmama tek tük olabilir ama şikayet almıyoruz” diye konuştu.

"MENDERES'İ VALİ ÇÖZER"

Menderes’te ve Aliağa’da çalışma yapan ekiplerin engellendiğini belirten Başkan, “Bu seçim arifesinde ne amaçla yapılıyor, bilmiyorum. Bizim iştigal alanımıza girmesi ve bizim o alana girmemizi engellemesi olmaz. Gerekli tutanakları tuttuk, Valiliğe bildirdik. Ama şuna eminim; 30 Mart 2019 sabahında orada belediye başkanı olarak başka birisi oturacak. ‘Özdere sahilini düzenleyeceğim’ dedi, projesine destek olduk. Burada soruyu tersten soralım: Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li, Menderes Belediye Başkanı CHP’li olsaydı, bu hareketleri yapabilir miydi” ifadesini kullandı.

"GÖNDERİLEN PARALAR KAYITLI"

“Mahalli İdareler tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne para gönderilmektedir, paralar nereye gidiyor? diyorlar” dediklerini belirten Kocaoğlu, “Bunun gönderilmediğini söylemek koca bir yalandır. Muhasebe kayıtlarında hepsi var. Ne Veysel Hoca’nın ne de Aziz Kocaoğlu’nun cebi burası. Müfettişler gelir, Sayıştay her sene gelir inceler. Bir Bakan'a Ramazan günü, oruç ağzıyla hiç yakışmaz. Bizim yalancı olup olmadığımızı herkes bilir” dedi.

"GÖRDES'TE KAÇAK VAR"

Eroğlu’nun Gördes Barajı ile ilgili açıklamalarına da yanıt veren Kocaoğlu, “Benden de, AKP’den de önce, İzmir’in su ihtiyacını karşılaya cak protokol hazırlanmış. 2010’dan beri parasının ödenmesi isteniyor, ödüyoruz. Ama baraj su tutmuyor. Kaçak var. Barajın kapasitesi 450 milyon metreküp; optimum kapasi tesi 120 milyon metreküp ama baraj 45 milyon metreküp sudan daha fazla su tutmuyor. Bize taahhütleri 58 milyon metreküp” dedi.



"İNCE İLE BU İŞLER ÇÖZÜLÜR"

CHP Adayı Muharrem İnce ile ilgili görüşlerini aktaran Kocaoğlu, “Sayın Başbakanla 14 senedir çalışmalar yaptık. Projeler için randevu alamıyoruz. Son zamanlarda projelerimizi hızlandırmıyor. Buca metrosunun onayını bekliyoruz. Mavişehir’e vapur iskelesi yapılacak bekliyoruz, para pul değil imza. Randevu işinden de vazgeçtim artık. Muharrem İnce Cumhurbaşkanı olmadan bu sorunlar çözülmez” dedi.

"77 DEĞİL 12-13 MİLYAR VERDİLER"

Eroğlu’nun ‘İzmir’e 77 milyar yatırım yaptık’ açıklamasının doğru olmadı- ğını belirten Kocaoğlu, “Bir devlet adamı, bürokrasiden ve bakanlıktan gelen adam ‘İzmir’e 77 milyar yatırım yaptık’ diyemez. Bir bakan geliyor 24 milyar, bir bakan geliyor 35 milyar, bir bakan da 77 milyar lira diyor. Oysa 12-13 milyar lira arası yatırımları var” dedi.

"GENEL SEÇİMDE BİLE BENİ HEDEF ALIYORLAR"

Genel seçimlerde yerel üzerinden siyaset yapılması doğru olmadığını kaydeden Kocaoğlu, “Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyoruz yani genel seçime gidiyoruz. Ama AKP’den il başkanı, milletvekilleri ve milletvekili adayları sürekli Aziz Kocaoğlu ve Büyükşehir Belediyesi’ni konuşuyor. Bizim üzerimizden siyaseti götürmeye çalışıyorlar” dedi.

"KUŞ CENNETİ'NDE HAZIRA KONDULAR"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun, ‘Büyükşehir, Kuş Cenneti’ni yapamadı, kuşları susuzluktan öldürdü’ açıklamasına cevap veren Kocaoğlu, Böyle bir suçlamayı kabul etmemiz mümkün değil! Eğer hazıra konan biri varsa, o da Su ve Orman Bakanlığı’dır” dedi.

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