İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, peşpeşe doğumlara sahne oluyor. Her geçen gün genişleyen “Park Ailesi”nde ceylan, ala geyik ve yaban keçisi türlerinin yeni üyeleri, sevimli tavırlarıyla ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Doğal Yaşam Parkı’nın 130 türde 1500’ü aşkın hayvandan oluşan renkli ailesi, peşpeşe gelen doğumlarla birlikte her geçen yıl biraz daha büyüyor.

Zarifliği ve güzellikleriyle Park ziyaretçilerinin ilgi odağı olan ceylanlar, 53 üyesiyle ailelerini bir hayli genişletti. Dünyaya gelen 2 alageyik yavrusu, henüz ayaklarının üzerinde duramadan parkın gözdesi oldu. Ele avuca sığmayan hareketliliğiyle kendini çok sevdiren yaban keçileri ise 28 yavruyla doğum sıralamasında ilk sırları zorlamaya başladı. Yeni doğan yavruların annelerinin yanından bir an olsun ayrılmadığını belirten Doğal Yaşam Parkı yetkilileri, son iki ay içinde mara ailesine 7, kızıl geyik ve kamerun koyunu ailesine 5, lemur ailesine 2, koati- ponynyla ailesine de 1 yeni üyenin katıldığını bildirdi.