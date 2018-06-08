İzmir'de Ramazan ayının son Cuma namazı bugün kılınacak. Günlerin uzamasından dolayı her hafta Cuma namazı saati değişiklik gösteriyor. Bu hafta İzmir'de Cuma saati kaçta? İşte detaylar.

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitleri tablosuna göre bugün İzmir'de Cuma namazı, saat 13.16'Te okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak.

İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 08 Haziran 2018 Cuma 03:52 05:41 13:16 17:09 20:40 22:21 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:52 05:40 13:17 17:10 20:41 22:22 10 Haziran 2018 Pazar 03:51 05:40 13:17 17:10 20:41 22:22 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:51 05:40 13:17 17:10 20:42 22:23 12 Haziran 2018 Salı 03:51 05:40 13:17 17:10 20:42 22:24 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:50 05:40 13:17 17:11 20:43 22:24 14 Haziran 2018 Perşembe 03:50 05:40 13:18 17:11 20:43 22:25 TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Teravih Namazı, yalnızca Ramazan ayında kılınan sünnet bir namazdır. Teravih Namazı, evde de tek başına kılınabilir ancak camide cemaatle birlikte kılınması daha uygundur. Teravih Namazı'ndan önce kılınan yatsı namazı, genelde Teravih Namazı ile birlikte kılınır ve Yatsı Namazı 13 rekattır. Teravih namazı ise 20 rekattır. Teravih Namazı'nın ardından kılınan Vitir Namazı da 3 rekattır. Teravih Namazı'nın ardından kılınan Vitir Namazı'nın da kılınması tavsiye edilmektedir.

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