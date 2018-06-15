İzmir'de cuma namazı için geri sayım başladı. İslam dininde önemli bir yeri bulunan cuma namazı, haftalık olarak yapılan toplu ibadettir. Şartları toplayan kişilere farz olan olan Cuma namazı İzmir'de saat kaçta kılınacak? İşte 15 Haziran İzmir Cuma saati...

İZMİR CUMA SAATİ (15 HAZİRAN 2018)

İzmirliler Ramazan Bayramı'nın mutluluğunu yaşarken, bayramın ilk gününe denk gelen cuma namazı içinde hazırlık içinde. Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 15 Haziran İzmir'de cuma namazı saat 13:18'de okunacak ezanla birlikte kılınacak.

İZMİR'DE CUMA NAMAZINA KALAN SÜRE

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İZMİR'DE CAMİLER DOLUP TAŞTI

On bir ayın sultanı Ramazan’ın sona ermesi ve Ramazan Bayramı’nın başlamasıyla birlikte İzmirli vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti.

Camiler dolup taşarken, yer bulamayan cemaat ise namazını kaldırımlarda kılmak zorunda kaldı. Erken saatlerde camiye gelen vatandaşlar, cami imamı tarafından bayram üzerine yapılan konuşmayı dinledi. Saat 06.31’de namazın kılınmasının ardından vatandaşlar bayram namazını noktaladı. Çıkışta birbirleriyle bayramlaşan vatandaşlar, Ramazan Bayramı’nın İslam alemine huzur getirmesi temennisinde bulunarak, tüm Türkiye’nin bayramını en içten dileklerle kutladı.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

-Cuma Namazı tek başına kılınmaz.

-Öğle vaktinde cemaatle kılınır.

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken:

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta:

Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur (harama yakın).

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma Namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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