İzmir Cuma saati kaçta? sorusu, İzmirli vatandaşlar tarafından soruluyor. Şehirlerinde bu hafta Cuma namazının kılınacağı saati araştıran İzmirli vatandaşlar, internet üzerinde "İzmir Cuma saati" aramasını yapıyor. Peki İzmir'de Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2 Mart İzmir Cuma saati ve detaylar...

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de Cuma namazı saat 13:31'de okunacak olan öğle ezanı sonrasında kılınacak ve milyonlarca Müslüman Cuma namazı ibadetini yerine getirecek. Böylece İslam dininin önemli ibadetlerinden olan ve her hafta Cuma günleri yerine getirilen Cuma namazı ibadeti idrak edilecek.

CUMA GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Cuma günü, Müslümanların toplanma ve kaynaşma günleridir. İnsanların, kişisel işlerinin yoğunluğu nedeniyle birbirlerini görmekte zorlandıkları büyük şehirlerde, Cuma namazı buluşma ve kaynaşma için anlamlı bir neden olmaktadır. Bunun farkında olanlar; kişisel programlarını Cuma namazına göre ayarlar.

Cuma gününün önemi hakkında Yüce Allah “Ey iman edenler, Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman Allah’ı anmaya koşun. Alışverişi bırakın. Bilseniz bu sizin için daha iyidir. Namaz bitince yeryüzüne dağılın. Allah’ın lütfünden rızk isteyin Allah’ı çok anın ki mutluluğa erişesiniz.”(Cuma 9-10) buyurmuştur.

Cuma; cem olmak, toplanmak manalarına gelir Cuma günü, Müslümanlar için çok önemli bir gündür. Bu günde Müslümanlar camide toplanıp birlikte Cuma namazını kılarlar. Topluca yapılan bu ibadet, o günü bayram günü değerine yükseltir.

Bu sebeble Cuma gününe Seyyidü`l-eyyam, yani; günlerin itibarlısı, efendisi de denir. Bütün hayırlı işlerin Cuma günü meydana geldiği; tarih boyunca pek çok kudsî hâdiselerin hep Cuma günü zuhur ettiği rivayet edilir.

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