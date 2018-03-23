İzmir Cuma saati için milyonlarca İzmirli vatandaş internet üzerinde araştırma yapmaya başladı. Kılınacak olan Cuma namazını kaçırmak istemeyen ve vaktinde camilerde yer almak isteyen vatandaşlar sorgulamasını sürdürüyor. Peki İzmir'de Cuma namazı saat kaçta? İşte 23 Mart İzmir Cuma saati ve detaylar...

İZMİR CUMA SAATİ - 23 MART 2018

İzmir'de bu hafta Cuma namazı, saat 13:25'te okunacak olan öğle ezanı sonrasında kılınacak ve milyonlarca İzmirli vatandaş, kılınacak olan Cuma namazı ile İslam dininin önemli ibadetlerinden biri daha yerine getirilecek.

ABDEST NASIL ALINIR?

1- Abdest almaya başlarken "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir,

2- Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim denir,



3- Üç kez eller bileklere kadar yıkanır, (Bir elin parmakları diğer elin parmakları arasına geçirilerek hilallenir)



4- Sağ el ile ağıza üç kere su verilerek ağız yıkanır,



5- Sağ el ile buruna üç kere su verip, sol el ile sümkürülür,



6- Avuçlara su alıp, alından çene altına, şakaklara kadar üç kez yüz yıkanır,



7- Sol el ile sağ kol dirsek ile beraber üç kez yıkanır,



8- Sağ el ile sol kol dirsek ile beraber üç kez yıkanır,



9- Her iki kol yıkandıktan sonra, eller tekrar yıkanır ve başın dörtte biri mesh edilir, (başın üst kısmına ıslak elle dokunulur)



10- Daha sonra sağ ve sol elin şehadet parmakları ile iki kulağın deliklerine su verirken baş parmaklar ile kulakların arkası mesh edilir,



11- Ellerin dış yüzü ile ense mesh edilir,



12- Sol elin küçük parmağı ile, sağ ayağın küçük parmağından başlayarak, ayak parmaklarının arasını hilallemek suretiyle, topuklarla birlikte, sağ ayak üç kez yıkanır,



13- Sol ayağı üç kez yıkarken, ayak parmaklarının arasını küçük parmağı ile bu sefer baş parmaktan başlayarak, küçük parmağa doğru, ayak parmaklarının arasını hilallemek suretiyle topuk ile birlikte yıkanır.

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