İzmir'de bugün okunacak öğle ezanıyla birlikte Cuma namazı da kılınacak. İzmir Cuma namazı saatine göre hazırlıklarını tamamlayacak İzmirliler camileri dolduracak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İzmir için belirlediği Cuma namazı saati ve haftalık namaz vakitleri haberimizde.

İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir için Cuma namazı saatini 13.22 olarak belirledi. Diyanet'e göre İzmir'deki haftalık namaz vakitleri şöyle:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 06 Temmuz 2018 Cuma 03:58 05:47 13:22 17:15 20:46 22:26 07 Temmuz 2018 Cumartesi 03:59 05:47 13:22 17:15 20:45 22:25 08 Temmuz 2018 Pazar 04:00 05:48 13:22 17:15 20:45 22:25 09 Temmuz 2018 Pazartesi 04:01 05:48 13:23 17:15 20:45 22:24 10 Temmuz 2018 Salı 04:02 05:49 13:23 17:15 20:44 22:24 11 Temmuz 2018 Çarşamba 04:03 05:50 13:23 17:15 20:44 22:23 12 Temmuz 2018 Perşembe 04:04 05:50 13:23 17:15 20:44 22:22

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.