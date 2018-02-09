İzmir'de yaşayan milyonlarca vatandaş, kılınacak olan Cuma namazı öncesinde namaz saatini araştırıyor. Namazı kaçırmamak ve tam vaktinde camilerde yerini almak isteyen milyonlarca Müslüman, internet üzerinde "İzmir Cuma saati" ve "İzmir Cuma namazı vakti" aramalarını yapıyor. Peki İzmir'de Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 9 Şubat 2018 İzmir Cuma namazı saati...

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma günü, İslam dininde önemli günler arasında yer alan ve yalnızca bu güne özel kılınan Cuma namazının olduğu bir gündür. Cuma namazını kılacak olan milyonlarca İzmirli vatandaş da internet üzerinde "İzmir Cuma saati" aramasını arttırdı.

İzmir'de bugün Cuma namazı, saat 13:33'de okunacak olan öğle ezanı sonrasında kılınacak. Böylece İslam dininde önemli ibadetler arasında yer alan Cuma namazı idrak edilmiş olunacak.

CUMA GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Cuma günü, Müslümanların toplanma ve kaynaşma günleridir. İnsanların, kişisel işlerinin yoğunluğu nedeniyle birbirlerini görmekte zorlandıkları büyük şehirlerde, Cuma namazı buluşma ve kaynaşma için anlamlı bir neden olmaktadır. Bunun farkında olanlar; kişisel programlarını Cuma namazına göre ayarlar.

Cuma gününün önemi hakkında Yüce Allah “Ey iman edenler, Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman Allah’ı anmaya koşun. Alışverişi bırakın. Bilseniz bu sizin için daha iyidir. Namaz bitince yeryüzüne dağılın. Allah’ın lütfünden rızk isteyin Allah’ı çok anın ki mutluluğa erişesiniz.”(Cuma 9-10) buyurmuştur.

Cuma; cem olmak, toplanmak manalarına gelir Cuma günü, Müslümanlar için çok önemli bir gündür. Bu günde Müslümanlar camide toplanıp birlikte Cuma namazını kılarlar. Topluca yapılan bu ibadet, o günü bayram günü değerine yükseltir.

Bu sebeble Cuma gününe Seyyidü`l-eyyam, yani; günlerin itibarlısı, efendisi de denir. Bütün hayırlı işlerin Cuma günü meydana geldiği; tarih boyunca pek çok kudsî hâdiselerin hep Cuma günü zuhur ettiği rivayet edilir.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER