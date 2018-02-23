İzmir Cuma saati kaçta? sorusu Cuma namazını camilerde kılmak isteyen İzmirliler tarafından soruluyor. Müslümanlığın farzlarından olan Cuma namazı, İzmir'deki Müslümanlar tarafından da heyecanla bekleniyor. Peki İzmir'de Cuma namazı saat kaçta? İzmir cuma saati ne zaman?

İZMİR CUMA SAATİ - 23 ŞUBAT

İzmir Cuma saati, milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. İslam dininin önemli ve mübarek günleri arasında yer alan, her hafta Cuma namazının kılındığı Cuma gününde vatandaşlar şehirlerinde Cuma namazının saat kaçta kılınacağını araştırıyor. Milyonlarca İzmirli vatandaş, Cuma namazını kaçırmamak ve tam vaktinde camilerde yerini almak için "Cuma namazı saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor.

İzmir'de Cuma namazı bugün saat 13:31'de okunacak olan öğle ezanı sonrasında kılınacak ve milyonlarca vatandaş önemli bir ibadeti daha yerine getirmiş olacak.

CUMA GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Cuma günü, Müslümanların toplanma ve kaynaşma günleridir. İnsanların, kişisel işlerinin yoğunluğu nedeniyle birbirlerini görmekte zorlandıkları büyük şehirlerde, Cuma namazı buluşma ve kaynaşma için anlamlı bir neden olmaktadır. Bunun farkında olanlar; kişisel programlarını Cuma namazına göre ayarlar.

Cuma gününün önemi hakkında Yüce Allah “Ey iman edenler, Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman Allah’ı anmaya koşun. Alışverişi bırakın. Bilseniz bu sizin için daha iyidir. Namaz bitince yeryüzüne dağılın. Allah’ın lütfünden rızk isteyin Allah’ı çok anın ki mutluluğa erişesiniz.”(Cuma 9-10) buyurmuştur.

Cuma; cem olmak, toplanmak manalarına gelir Cuma günü, Müslümanlar için çok önemli bir gündür. Bu günde Müslümanlar camide toplanıp birlikte Cuma namazını kılarlar. Topluca yapılan bu ibadet, o günü bayram günü değerine yükseltir.

Bu sebeble Cuma gününe Seyyidü`l-eyyam, yani; günlerin itibarlısı, efendisi de denir. Bütün hayırlı işlerin Cuma günü meydana geldiği; tarih boyunca pek çok kudsî hâdiselerin hep Cuma günü zuhur ettiği rivayet edilir.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER