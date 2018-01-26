İzmir’de yaşayan milyonlarca vatandaş, kılınacak olan Cuma namazı öncesinde şehirlerinde öğle ezanının saat kaçta okunacağını araştırıyor. Cuma namazını kaçırmak istemeyen ve saati kontrol eden vatandaşlar, internette “İzmir Cuma saati” ve “İzmir Cuma vakti” aramalarını arttırdı. Peki İzmir’de Cuma namazı saat kaçta? İşte 26 Ocak 2018 İzmir Cuma saati ve detaylar.

İZMİR’DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir Cuma namazı saati için İzmirli vatandaşların araştırması sürüyor. Müslümanların bayram günü olarak kabul edilen Cuma günlerinde, bilindiği üzere Cuma namaz kılınmaktadır ve bu mübarek günün ibadeti yerine getirilmektedir. Namazı kılacak olan vatandaşlar, şehirlerinde Cuma namazının saat kaçta kılınacağını araştırıyor.

İzmir’de Cuma namazı bugün saat 13:31’de okunacak olan öğle ezanı sonrasında kılınacak. Böylece milyonlarca Müslüman, İslam dininin önemli ibadetleri arasında yer alan Cuma namazı ibadetini yerine getirmiş olacak.

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma Namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (EbûDâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

İzmir Cuma

İzmir Cuma saati

İzmir Cuma saati kaçta

26 Ocak İzmir Cuma namazı saati

26 Ocak İzmir Cuma saati

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