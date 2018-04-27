İzmir'de Cuma namazı saati, her hafta olduğu gibi bu hafta da değişiklik gösteriyor. Günlerin uzamasından dolayı yaşanan bu değişikliğe göre Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hergün, güncel namaz vakitleri çizelgesi hazırlanıyor. 27 Nisan Cuma namazı saati haberimizde...

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de geçen hafta saat 13.17'de kılınan Cuma namazı, bu hafta saat 13.15'te okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak.

CUMA NAMAZINDA HUTBEYE YETİŞEMEYEN KİMSENİN NAMAZI GEÇERLİ Mİ?

Cuma namazında hutbe, namazın sahih olmasının şartlarından biridir. Hutbe okunmadan kılınan bir cuma namazı sahih değildir. Bu nedenle hutbe okunurken en az bir erkeğin hazır bulunması gerekir. Ancak cuma kılabilmek için hutbeye yetişmek ve dinlemek şart değildir. Buna göre, mazeretine binaen okunan hutbeye yetişemeyen veya hutbeyi duymayan kişinin kıldığı cuma namazı sahih olur. Hutbeyi dinlemeye yetişemeyen kimse, cuma namazının ikinci rekâtına bile yetişse, imam selam verdikten sonra ayağa kalkıp bir rekât daha kılarak cuma namazını tamamlar.

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